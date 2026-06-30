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Tom Hanks wird 70: Große Kinoerfolge bei Sky, seine neue Doku-Serie auf dem HISTORY Channel

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München (ots)

Am 9. Juli feiert Tom Hanks seinen 70. Geburtstag. Während Sky aus diesem Anlass auf dem eigens eingerichteten Pop-up-Channel "Sky Cinema Tom Hanks" zahlreiche Filmklassiker aus der Karriere des Oscar-Preisträgers zeigt - von "Forrest Gump" bis "Schlaflos in Seattle" -, ist Hanks' aktuelles Doku-Projekt "Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks" auf dem HISTORY Channel zu sehen (u.a. über Sky und WOW, neue Folgen immer freitags ab 20:15 Uhr).

Tom Hanks zählt seit Jahrzehnten zu den prägenden Persönlichkeiten Hollywoods. Anlässlich seines 70. Geburtstags am 9. Juli zeigen Sky und der HISTORY Channel die ganze Bandbreite des Oscar-Preisträgers: Während Sky mit dem Pop-up-Channel "Sky Cinema Tom Hanks" zahlreiche seiner größten Filmklassiker präsentiert, zeigt der HISTORY Channel mit "Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks" eines der jüngsten Projekte des Schauspielers, der bei der bereits international vielbeachteten Doku-Serie nicht nur als Moderator und Erzähler, sondern auch als Executive Producer fungiert. Beide Angebote sind über Sky und WOW sowie auf Abruf verfügbar. Damit haben Sky-Kunden Zugriff auf ganz unterschiedliche Produktionen aus der gesamten Karriere des vielseitigen Hollywood-Stars: von seiner Oscar-prämierten Rolle als gutherziger Außenseiter in "Forrest Gump" über den gestrandeten FedEx-Manager in "Cast Away - Verschollen" und den entschlossenen Captain Miller in "Der Soldat James Ryan" bis zu "Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks", mit der Hanks seine intensive Beschäftigung mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs auf besondere Weise fortsetzt.

Folgende Filme sind ab dem 9. Juli bei Sky Cinema Tom Hanks zu sehen:

"Apollo 13"

"Cast Away - Verschollen"

"Der Soldat James Ryan"

"Forrest Gump"

"Geschenkt ist noch zu teuer"

"Illuminati - Angels & Demons"

"Inferno"

"Schlaflos in Seattle"

"Terminal"

"The Da Vinci Code - Sakrileg"

"The Green Mile"

Über die Doku-Serie "Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks" des HISTORY Channels:

Die neue Doku-Serie "Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks" des HISTORY Channels (immer freitags ab 20:15 Uhr zwei neue Folgen auf dem HISTORY Channel sowie auf Abruf, u.a. über Sky und WOW), die erst am 26. Mai im deutschsprachigen Raum auf dem HISTORY Channel startete und 20 Episoden umfasst, beleuchtet den Zweiten Weltkrieg aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts und zeigt, wie er die moderne Welt geprägt hat. Das Doku-Format zeichnet den Verlauf des Kriegs detailliert nach und stützt sich dabei auf selten gezeigtes Archivmaterial, eine chronologisch erzählte Darstellung sowie Einschätzungen führender Historikerinnen und Historiker. Erzählt von Tom Hanks - der sich seit vielen Jahren mit historischen Stoffen auseinandergesetzt und dies bereits in mehrfach ausgezeichneten Filmen unter Beweis gestellt hat -, stellt die Serie den Krieg in seinem gesamten Verlauf dar. Sie zeichnet den Verlauf des Zweiten Weltkriegs vom Überfall Deutschlands auf Polen über Aufstieg und Niedergang der Achsenmächte nach und beschreibt die militärischen Auseinandersetzungen an Land, zu Wasser und in der Luft - von Stalingrad und der Normandie über den Atlantik und das Mittelmeer bis in die Dschungel und Inselwelten des Pazifiks.

"Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks" beleuchtet die Auswirkungen des Kriegs auf Soldaten und Zivilbevölkerung, darunter den Holocaust, Widerstandsbewegungen und das Leben an den Heimatfronten. Zugleich thematisiert sie verdeckte Operationen wie Spionage und Entschlüsselungstechniken ebenso wie die industrielle Mobilisierung, die den Kriegsverlauf maßgeblich beeinflusste. Executive Producer der Serie sind Tom Hanks, Gary Goetzman, der Pulitzer-Preisträger Jon Meacham, Nutopia und die A+E Factual Studios.

Sendetermine im Überblick:

Sky Cinema Tom Hanks

Pop-up-Channel ab 9. Juli 2026 bei Sky, alle Filme auch auf Abruf mit Sky und WOW

"Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks"

Immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf dem HISTORY Channel

U.a. über Sky und WOW sowie auf Abruf verfügbar

Weitere Informationen zu The HISTORY Channel sind unter www.history.de, www.facebook.com/HISTORYdeutschland, www.instagram.com/history_de sowie www.youtube.com/historyde zu finden.

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