Bibel, Wikinger, Mandela, Kolosseum - Das ist das Weihnachtsprogramm von The HISTORY Channel

The HISTORY Channel zeigt zu Weihnachten zahlreiche Doku-Highlights.

Mit der deutschen TV-Premiere der neuen Doku-Reihe "Die großen Geheimnisse der Bibel", mit Lupita Nyong'o auf den Spuren von Afrikas Kriegerinnen und Laurence Fishburne als Nelson Mandela

Aufwendig produzierte Doku-Reihen entführen zudem ins Römische Reich und zu den Wikingern. An allen drei Tagen widmet sich der Schauspieler Niklas Marian Müller in der Kurzfilmreihe "Der Geschichte auf der Spur" historischen Phänomenen und Persönlichkeiten.

Trailer: https://youtu.be/0PFZq9AJxxw

The HISTORY Channel präsentiert zu Weihnachten ein Feiertagsprogramm der Superlative. Stars wie Lupita Nyong'o und Laurence Fishburne geben sich ein Stelldichein, während erstklassig produzierte Doku-Event-Serien ins historische Rom oder zu den Wikingern entführen.

An Heilig Abend ist ab 12:55 Uhr das hochkarätig besetzte Doku-Drama "Madiba" mit Laurence Fishburne als Nelson Mandela zu sehen (sechs Episoden), bevor ab 18:25 Uhr alle sechs Folgen der neuen sechsteiligen Doku-Reihe "Die großen Geheimnisse der Bibel" über die Fakten hinter den rätselhaftesten biblischen Erzählungen ihre deutsche TV-Premiere feiern. Der Abend klingt mit der einstündigen Doku "Lupita Nyong'o auf den Spuren von Afrikas Kriegerinnen" ab 23:55 Uhr aus.

Am 25. und 26. Dezember zeigt The HISTORY Channel jeweils ab 16:55 Uhr vier Episoden der Doku-Event-Serie "Kolosseum" über Aufstieg und Fall des Römischen Reiches, bevor an beiden Tagen ab 20:15 Uhr je eine Hälfte des Doku-Zweiteilers "Das Reich der Wikinger" erstmals auf The HISTORY Channel zu sehen sein wird, gefolgt von je drei Folgen der Doku-Reihe "Die Wikinger - Fakten und Legenden" (ab 21:05 Uhr).

An allen drei Tagen widmet sich zudem der Schauspieler Niklas Marian Müller in der Kurzfilmreihe "Der Geschichte auf der Spur" geschichtlichen Phänomenen und Persönlichkeiten, von König Ludwig II. bis Konrad Zuse (jeweils ab 8 Uhr). Ergänzt wird das Feiertagsprogramm durch die teils preisgekrönten Dokumentationen "Queer History - Ein langer Weg zur Gleichberechtigung" (25.12., 14:35 Uhr) und "Die letzten Zeitzeugen" (24.12., 11 Uhr, und 25.12., 7 Uhr) sowie die Formate "Das verschwundene Gold der Azteken" (26.12., acht Folgen ab 8:15 Uhr) und "Tödlicher Konflikt - Judäa vs. Rom" (zwei Teile am 26.12. ab 15 Uhr).

Über die neue Doku-Reihe "Die großen Geheimnisse der Bibel" (Deutsche TV-Premiere an Heilig Abend ab 18:25 Uhr):

Die Bibel und ihre Geschichten haben die Menschheit mehr als 2000 Jahre lang begleitet. Sie hat die Jahrhunderte überdauert, ohne jemals ihre Faszinationskraft zu verlieren, und ihre geheimnisvollsten Geschichten regen nach wie vor Fantasien und Fragen an. Aber was ist die historische Wahrheit hinter diesen Mythen und Legenden? Dank der jüngsten Entdeckungen in der Archäologie und neuer Technologien enthüllt die Doku-Reihe die Fakten, die den rätselhaftesten biblischen Erzählungen zugrunde liegen, und ermöglicht es, zu verstehen, was sich hinter diesen mysteriösen Geschichten verbirgt. Die einzelnen Episoden widmen sich Jesus, dem Neuen Testament, der Bundeslade, der Suche nach dem echten Heiligen Gral, König Salomo und dem Wunder der Sonne.

