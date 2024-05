Hannover (ots) - Bei den Veranstaltungen des 103. Deutschen Katholikentags von Mittwoch bis Sonntag in Erfurt zeigt auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) Flagge. An den fünf Tagen unter dem Motto „Zukunft hat der Mensch des Friedens“ wirken unter anderem die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Kirsten ...

mehr