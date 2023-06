EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Rat der EKD auf dem Kirchentag

Ratsmitglieder gestalten zahlreiche Veranstaltungen - EKD-Ratsvorsitzende wegen Corona-Erkrankung nicht in Nürnberg

Hannover (ots)

Aus rund 2000 Veranstaltungen können die Besucher*innen des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags (DEKT) in Nürnberg von Mittwoch bis Sonntag auswählen. An den fünf Tagen unter dem Motto "Jetzt ist die Zeit" werden auch Mitglieder des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mitwirken.

Am Donnerstag (8.6.), können die Teilnehmer*innen mit einer Dialogbibelarbeit mit Synoden-Präses Anna-Nicole Heinrich und Jakob Hein, Kinder- und Jugendpsychiater und Schriftsteller, um 9.30 Uhr in den Tag starten. Um 11 Uhr wird Anna-Nicole Heinrich den Impuls auf dem Podium "Wo finde ich Halt?- Sinnstiftung in einer Gesellschaft mit Christ:innen als Minderheit" halten. Zeitgleich bietet Josephine Teske (@Seligkeitsdinge) einen Workshop mit dem Titel "Sinnfluenced? - Mit christlichen Influencer:innen im Gespräch" an. Gleich zwei Ratsmitglieder, Anna-Nicole Heinrich und Josephine Teske, werden um 15 Uhr bei der Veranstaltung "Privat - Persönlich - Öffentlich" davon berichten, wie sie Social Media leben. Um 19 Uhr findet in der Friedenskirche die Seafarer's Night mit der stellvertretenden Ratsvorsitzenden, Bischöfin Kirsten Fehrs, statt.

Eine der Bibelarbeiten am Freitag um 9.30 Uhr wird von Kirsten Fehrs und dem Schauspieler Samuel Koch gestaltet. Kerstin Griese, MdB, wird von 13.30-14.30 Uhr im Messezentrum im Rahmen der EKD-Ausstellung "Inklusion gestalten - Aktionspläne entwickeln - Barrierearme Einblicke zeigen, wie es geht" zum Gespräch über "Zeit für Aktionspläne - Jetzt Inklusion in Kirche und Diakonie gestalten" bereitstehen. "Nur gemeinsam - Ein Ausdruck der Dringlichkeit für wirre Allianzen" ist der Titel des Podiums um 13.30 Uhr mit Anna-Nicole Heinrich und dem Musiker Henning May (AnnenMayKantereit). Um 15 Uhr diskutiert Anna-Nicole Heinrich dann über Fragen der Generationengerechtigkeit bei der Veranstaltung "OK, Boomer!" und "Respekt, Generation Z". Zeitgleich wird Josephine Teske das Forum "Verdurstet an der Quelle? - Geistlich Leiten in der Kirche" mitgestalten. Bischöfin Fehrs wird um 20.30 Uhr an die Tradition des Politischen Nachtgebetes anknüpfen und um 22 Uhr bei "Late Night - Der kabarettistische Tagesrückblick" dabei sein. Den Nachtsegen auf der Bühne im Messepark können die Besucher*innen von Landesbischof Tobias Bilz empfangen.

Am Sonnabend findet u. a. der Thementag "Macht - Missbrauch - Verantwortung" statt. Dazu gestaltet Kirsten Fehrs um 11 Uhr einen Gottesdienst mit dem Titel "Trotz allem - Trost und Stärkung für betroffene und unterstützende Frauen". Zwei Veranstaltungen mit Mitgliedern des Rates stehen um 15 Uhr zur Wahl. Volker Jung spricht beim Podium "Upload Menschenrechte - Wie frei ist das Internet und wie frei soll es sein und Anna-Nicole Heinrich ist bei der Veranstaltung "Wo queere Menschen in meinem Namen versammelt sind -Vielfalt in den Kirchen feiern" dabei. Das Nachtgebet um 22 Uhr auf der Bühne im Messepark wird Volker Jung gestalten.

Auf dem Markt der Möglichkeiten präsentieren sich zahlreiche Einrichtungen der EKD. Sie haben dort u. a. die Möglichkeit, mit Kolleg*innen der Auslandsarbeit, des Infoservice, der Fachstelle Sexualisierte Gewalt, Kirche und Sport, der Ev. Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit der EKD (im Zentrum Generationen), der Evangelischen Schulen in Deutschland und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) ins Gespräch zu kommen.

Die EKD-Ratsvorsitzende, Annette Kurschus, musste aufgrund einer Corona-Erkrankung ihre Teilnahme am Kirchentag kurzfristig absagen.

Die EKD wird auf ihrer Internetseite ekd.de und auf ihren Kanälen auf Facebook, Twitter und Instagram (ekd.de) direkt vom Kirchentag berichten.

Viele weitere Termine der Ratsmitglieder und zahlreicher anderer Prominenter finden sich auf www.kirchentag.de.

