#Präsestour in Flensburg gestartet/Zum Auftakt traf EKD-Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich mit den "Sportpiraten Flensburg" zusammen

Mit einem Treffen mit den Initiator:innen der "Sportpiraten Flensburg" und einigen Teamer:innen des Flensburger BMX- und Skateparks "Schlachthof" ist heute eine vierwöchige Erkundungstour der Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, gestartet. Bis zum 22. September ist Präses Heinrich, die vor rund100 Tagen in das Amt der Synodenpräses gewählt wurde, quer durch Deutschland unterwegs, um neue Netzwerke für die Kirche zu knüpfen und Menschen und Einrichtungen kennenzulernen, die sich in der Gesellschaft engagieren. "Ich fahre von Stadt zu Stadt und sehe spontan, wen ich treffe. Ich will sehen, was die Menschen aktuell bewegt und wo wir neue Netzwerke erschließen können. Ich möchte ein genaueres Gefühl dafür bekommen, was Menschen bei uns ein Zuhause geben kann und wo Menschen aus allen Altersgruppen bei uns andocken können", so Anna-Nicole Heinrich.

Beim Auftakt in Flensburg traf sie mit Dirk Dillmann und Katja Wrobel vom Flensburger BMX-Park sowie einigen BXMlern zusammen. "Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, was mit ehrenamtlichem Engagement auf die Beine gestellt wird", so Anna-Nicole Heinrich. Dabei sei auch deutlich geworden, dass Kooperationen zwischen unterschiedlichen Player:innen immer an persönlichem Einsatz und Kontakten hängen, kommen und gehen. "Das ist ein guter Impuls für die weitere Tour", so Heinrich. Nächste Station ihrer Tour ist Lüneburg, wo die Präses an der Utopie-Konferenz der Leuphana-Universität teilnehmen wird.

Über die #Präsestour von Flensburg nach Freiburg, auf der sie möglichst ohne Hotelübernachtungen und ausschließlich per Bahn unterwegs ist, berichtet sie täglich auf ihrem Instagram-Kanal unter @annanicoleheinrich.

