EKD Evangelische Kirche in Deutschland

Neues Gütesiegel Familienorientierung von Diakonie Deutschland und EKD fördert Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Hannover (ots)

Die Diakonie Deutschland und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) haben in einer gemeinsamen Initiative das "Evangelische Gütesiegel Familienorientierung" entwickelt. Das Gütesiegel ermutigt und unterstützt Träger, Einrichtungen und Dienste, ihre Personalpolitik familienorientiert weiterzuentwickeln und nach innen wie außen sichtbar zu machen. Damit setzen sich Kirche und Diakonie auch als Arbeitgeberinnen für Menschen mit familiären Aufgaben ein.

Dafür, dass dies gelingt, spricht die erfolgreich abgeschlossene Pilotphase: In einem Festakt in Berlin unter Teilnahme von Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey wurden heute die ersten zwölf Einrichtungen mit dem Gütesiegel zertifiziert. "Durch ihre Bereitschaft mitzumachen und Neues zu erproben, haben sie das Gütesiegel aktiv mitgestaltet und viel dazu beigetragen, dass für andere kirchliche und diakonische Einrichtungen jetzt ein praxistauglicher Baustein für ein modernes Personalmanagement zur Verfügung steht", sagte der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, in seiner Begrüßungsrede. Noch immer sei es eine Zukunftsfrage, wie es besser gelingen kann, dass Frauen und Männer sowohl eine ambitionierte Berufstätigkeit ausüben können als auch über genügend Zeit und Flexibilität verfügen, um gleichzeitig für Kinder und Angehörige sorgen zu können. "Die Erwerbsarbeitswelt steht vor der Aufgabe, sich auf grundlegend veränderte Bedingungen einzustellen. Betriebe und Einrichtungen müssen den Blick dafür weiten, dass Menschen heute im Normalfall sowohl Erwerbs- als auch Sorgearbeit leisten und die nachteilsfreie Verbindung ermöglichen."

"Wichtig ist uns, uns nicht nur politisch für die Stärkung von Familien und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf einzusetzen, sondern dies auch in unserer Rolle als Arbeitgeber umzusetzen", betont Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland. "Mit dem Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung haben wir ein Instrument entwickelt, um Familienfreundlichkeit strategisch und strukturell in der Personalpolitik evangelischer und diakonischer Einrichtungen und Dienste zu verankern. Wir sind sicher, dass davon nicht nur die Mitarbeitenden und ihre Familien, sondern auch unsere Träger, Einrichtungen und Dienste durch qualifizierte Bewerbungen, sinkende Fehlquoten und stärkere Verbundenheit ihrer Mitarbeitenden profitieren", so Loheide.

Das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung versteht sich nicht nur als Auszeichnung für familienorientierte Angebote in den Einrichtungen. Vielmehr handelt es sich um ein strategisches Managementinstrument, bei dem der Prozess im Vordergrund steht und das sich flexibel auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen kirchlicher und diakonischer Träger, Einrichtungen und Dienste anwenden lässt. Das Zertifizierungsverfahren wurde so konzipiert, dass es sich insbesondere für kleine und mittlere Anstellungsträger eignet, da diese in der Regel über weniger Ressourcen und KnowHow verfügen, um ihre Personalpolitik strategisch weiterzuentwickeln.

Nach der erfolgreichen Pilotphase wird das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung in der nun folgenden Implementierungsphase deutlich ausgebaut und langfristig etabliert. Dies wird von 17 Landeskirchen und Diakonischen Werken unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.fa-d.de/familienorientierung.

Die ersten 12 Zertifikatsträger sind:

- Diakoniewerk Simeon gGmbH, Berlin

- Berliner Stadtmission e.V.

- Ev. Zentralinstitut für Familienberatung (EZI), Berlin

- Ev. Kirchenkreisverband Berlin Süd-West

- Haus Berlin gGmbH, Graf Recke Stiftung, Neumünster

- Diakoniestationen Harz-Heide gGmbH, Braunschweig

- Kirchenkreisamt Ronnenberg

- Stiftung Diakonie-Sozialwerk Lausitz, Görlitz

- Kirchenbezirk Löbau-Zittau

- Wirtschaftsbetrieb (WIB GmbH) des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Recklinghausen gGmbH

- Ev. Kirchenkreis Dortmund

- Ev. Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal e.V.

Hannover, 19. September 2019

Pressestelle der EKD

Fachtag/Verleihungszeremonie Evangelisches Gütesiegel Familienorientierung 19.09.2019, Villa Elisabeth, Berlin EKD und Diakonie Deutschland in Kooperation mit der fakd

EINRICHTUNGEN DER PILOTPHASE - TESTIMONIALS UND KONTAKTE FÜR PRESSENANFRAGEN ---

Evangelischer Kirchenkreisverband Berlin Süd-West www.kva-bsw.de

Testimonial

Familiengütesiegel im Ev. Kirchenkreisverband Berlin Süd-West Für uns war das Ev. Familiengütesiegel eine Herzensangelegenheit. Wir waren überrascht, dass wir einen großen Teil der zertifizierten Maßnahmen bereits seit langem in der Praxis umsetzen und nun nur noch verbindlich verschriftlichen mussten. Das Zertifizierungsverfahren hat uns aber dazu ermutigt, genauer hinzusehen und unsere Angebote im Sinne der Familienorientierung weiterzuentwickeln. In den Zeiten der wachsenden Anforderungen an die Familien freuen wir uns, dass wir unsere Mitarbeitenden bei dieser Aufgabe unterstützen können. Das Ev. Gütesiegel Familienorientierung sehen wir als ein gutes Instrument der Personalbindung und Personalgewinnung.

Kontakt für Presseanfragen

Julia Lukaszewicz, Abteilungsleitung Kindertagesstätten, lukaszewicz@rkv-blnsuedwest.de

---

Evangelisches Zentralinstitut für Familienberatung gGmbH www.ezi-berlin.de

Testimonial

"Die Aufwendungen einer familienorientierten Personalpolitik werden durch Motivation und Einsatz der Kolleginnen und Kollegen nach meinem Eindruck rasch ausgeglichen." Pfarrerin Sabine Habighorst, Geschäftsführerin

Kontakt für Presseanfragen

Pfarrerin Sabine Habighorst, Geschäftsführerin, habighorst@ezi-berlin.de

---

Ev. Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal www.evdiak.de

Testimonial

"Ich bin mir sicher, dass das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung nach und nach zur Personalgewinnung führen wird. Diese Welt braucht einen verlässlichen Partner, der Wert auf Familie legt und den Wert der Familie hegt und pflegt." Pflegedienstleitung, Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal

Kontakt für Pressenanfragen

Sieglinde Berger, Assistenz der Geschäftsführung, s.berger@evdiak.de Frau Nuding, U.Nuding@evdiak.de

---

Stiftung Diakonie-Sozialwerk Lausitz www.dsw-lausitz.de

Testimonial

Das Zertifizierungsverfahren zum Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung bietet uns als Organisation eine fundierte Basis, nachhaltige Standards an Maßnahmen zu entwickeln, die genau unserem Bedarf bzw. dem unserer Mitarbeitenden entsprechen. Die klar definierten Kriterien bilden einen transparenten Rahmen und geben gleichzeitig hilfreiche Impulse, wo die berühmte Betriebsblindheit bisher ohne Zertifizierungsverfahren unsere Überlegungen beendete. Dadurch können wir die Organisationsreife in diesem Bereich zielgerichtet evaluieren und Prozesse festlegen, besser zu werden und ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Das stärkt uns als attraktive Arbeitgeberin nach außen genauso wie unsere organisationale Kultur nach innen. Damit ist dieses Gütesiegel mehr als ein Ergebnisnachweis. Es ist ein Auftrag, dem wir uns zukünftig gern weiter stellen werden. Christina S. Lumper, Vorstand Stiftung Diakonie-Sozialwerk Lausitz

Kontakt für Presseanfragen

Stephanie Gierth, Personalreferentin, Stephanie.gierth@dsw-lausitz.de

---

Kirchenkreisamt Ronnenberg - Kirchenkreis Ronnenberg www.kirchenkreis-ronnenberg.de/kirchenkreis/kirchenkreisamt

Testimonial

"Es ist erstaunlich und interessant, wie 'Familienorientierung' in unterschiedlichen Lebenssituation von Mitarbeitenden definiert wird und dass der Begriff längst nicht mehr Vater, Mutter, Kind, Oma und Opa allein umfasst." Antje Marklein, Superintendentin Kirchenkreis Ronnenberg

Kontakt für Presseanfragen

Joachim Richter, Amtsleiter, joachim.richter@evlka.de

---

Kirchenbezirk Löbau-Zittau http://www.kirchenbezirk-loebau-zittau.de/

Testimonial

"Kirche ist den Werten der gerechten Gemeinschaft verpflichtet und arbeitet als Dienstgemeinschaft. Dazu gehört die gute Vereinbarung von Familie und Beruf, die Männern und Frauen existenzsichernde Berufe ermöglicht. Die Mitarbeitende konnten im Prozess hin zur Zertifizierung erleben, dass Arbeitgeberin Kirche nicht nur immer mehr an Leistung und Flexibilität voraussetzt, sondern mit ihnen gemeinsam Maßnahmen entwickelt, die den Mitarbeitenden zu gute kommen und sie als Person und mit ihrer Arbeit wertschätzen." Pfarrerin Antje Pech, Superintendentin Kirchenbezirk Löbau-Zittau

Kontakt für Presseanfragen

Pfarrerin Antje Pech, Superintendentin, suptur.loebau_zittau@evlks.de Christian Kühne, Kirchenmusikdirektor, christian.kuehne@evlks.de

---

Verein für Berlin Stadtmission www.berliner-stadtmission.de

Testimonial

"Wir freuen uns, das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung zu nutzen um die Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeitenden kontinuierlich zu verbessern und neue Mitarbeitende zu gewinnen." Martin Zwick, kaufmännischer Vorstand des Vereins der Berliner Stadtmission.

"Besonders erfreulich ist die positive Dynamik, die während der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit in der Projektgruppe entstanden ist. Das Thema familienorientiertes Führen ist weiter in den Fokus der Arbeit und der Zusammenarbeit der Berliner Stadtmission gerückt." Annika Meyer, Projektleitung

Kontakt für Presseanfragen

Annika Meyer, Projektleitung, ameyer@berliner-stadtmission.de Bettina Kopps, Redaktion, kopps@berliner-stadtmission.de

---

Diakoniestationen Harz-Heide gGmbH

www.diakoniestation38.de Kontakt für Presseanfragen Bianca Usarek, Prokuristin, bianca.usarek@diakoniestation38.de

---

Wirtschaftsbetrieb (WIB GmbH) des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Recklinghausen gGmbH www.diakonie-kreis-re.de Kontakt für Presseanfragen Gerd Bröker, Prokurist, g.broeker@diakonie-kreis-re.de

---

Diakoniewerk Simeon gGmbH

www.diakoniewerk-simeon.de Kontakt für Presseanfragen Denise Wanniger, Diversity-Beauftragte, d.wanninger@diakoniewerk-simeon.de

---

Evangelischer Kirchenkreis Dortmund

www.ev-kirche-dortmund.de Kontakt für Presseanfragen Anke Steger, Gleichstellungsbeauftragte, anke.steger@ekkdo.de

Pressekontakt:

Carsten Splitt

Evangelische Kirche in Deutschland

Pressestelle

Stabsstelle Kommunikation

Herrenhäuser Strasse 12

D-30419 Hannover

Telefon: 0511 - 2796 - 269

E-Mail: presse@ekd.de

Original-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell