"Es braucht die vernetzten Vielen"/ EKD-Synode berät über "Kirche im digitalen Wandel"

Hannover (ots) - Ein Innovationsfonds in Höhe von 1 Million Euro, eine bessere personelle Ausstattung, das Projekt "Kirche bei dir" und die Schaffung eines Medienpools: Diese konkreten Maßnahmen zur Fortführung des Prozesses "Kirche im digitalen Wandel" sind heute Vormittag der EKD-Synode vorgestellt worden. Sie sind das Ergebnis eines einjährigen, breit angelegten Prozesses zum Umgang mit der digitalen Transformation in der evangelischen Kirche.

"Immer wieder wurde in unserem Prozess die "föderale" Kirchenstruktur im Protestantismus als wertvoll gewürdigt - und zwar besonders im Blick auf digitale Experimentierfreudigkeit", betonte Volker Jung, Kirchenpräsident von Hessen und Nassau und Mitglied des Rates der EKD in seiner Einbringung. "Um digitale Entwicklung wirklich gestalten zu können, braucht es die vernetzten Vielen. Und wer ganz genau hinschaut, erkennt schnell, dass darin auch die Chance liegt, Kirche neu zu beleben."

Den vorgeschlagenen Maßnahmen liegen vier strategische Ziele zugrunde, die sich den Handlungsfeldern Kommunikation und Kultur, Prozesse und Standards sowie Ethik und Theologie zuordnen lassen. Neben dem Einsatz digitaler Instrumente in der Kommunikation, in der Verwaltung wie in den Leitungs- und Organisationsstrukturen geht es dabei auch um die theologisch-ethische Reflexion der Digitalisierung in der öffentlichen Debatte.

Der vollständige Wortlaut des Berichts steht unter https://www.ekd.de/weitere-berichte-39241.htm zur Verfügung.

Über die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 11. bis 14. November in Würzburg. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 12. Synode aus 120 Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitz von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender des Rates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen. 21,5 Millionen evangelische Christinnen und Christen in Deutschland gehören zu einer der 13.900 Kirchengemeinden.

