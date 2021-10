Bayerische Landesärztekammer (BLÄK)

Zahlen, Daten, Fakten

Jahresbilanz der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) zum 80. Bayerischen Ärztetag in Hof

München/Hof (ots)

Ärztinnen und Ärzte in Bayern

Die Zahl aller gemeldeten Ärztinnen und Ärzte stieg zwischen 30. September 2020 und 30. September 2021 von 88.560 auf 90.482. Ein Zuwachs von 2,2 Prozent. Davon sind 47.565 Männer (Vorjahr: 46.923) und 42.917 Frauen (Vorjahr: 41.637). Die Zahl der Ärzte erhöhte sich um 1,4 Prozent und die der Ärztinnen um 3,1 Prozent.

Arbeitsmarkt

Die Zahl der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte stieg von 66.243 (Stichtag 30.9.2020) auf 67.480 (Stichtag 30.9.2021). Das ist ein Zuwachs von 1,9 Prozent. In der BLÄK-Statistik werden die Arbeitszeiten der Ärztinnen und Ärzte nicht berücksichtigt. Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte werden gleich gezählt (reine Kopfstatistik). Die Zahlen liefern deshalb keine Aussage über den Umfang der ärztlichen Tätigkeit. Die Studie "Ärztinnen und Ärzte in Deutschland" der Universität Bremen aus dem Jahr 2016 (n=1.388) ergab, dass rund 27 Prozent der befragten Ärztinnen und Ärzte in Teilzeit arbeiten und 73 Prozent in Vollzeit (mehr wie 35 h/Woche). Ärztinnen liegen mit einer Teilzeitquote von 40 Prozent deutlich vor den Teilzeitärzten mit 6,5 Prozent. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass in einer "Gesellschaft des langen Lebens" und durch den rasanten medizinisch-technischen Fortschritt die Behandlungsintensität der Patienten steigt.

Strukturdaten

Von allen Ärztinnen und Ärzten waren 28.458 (Vorjahr: 28.049) oder 31,5 Prozent in einer Praxis und 33.166 (Vorjahr: 32.630) oder 36,7 Prozent im stationären Bereich tätig. 6,5 Prozent oder 5.856 (Vorjahr: 5.564) entfielen auf weitere Tätigkeitsfelder wie Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) oder Bundeswehr. 22.684 (Vorjahr: 22.021) Ärzte waren ohne ärztliche Tätigkeit, davon 14.479 (Vorjahr: 13.904) oder 16,0 Prozent aller Ärzte im Ruhestand. Zusätzlich gibt es 318 sonstige Mitglieder.

Von den 28.458 in einer Praxis tätigen Ärzte waren 4.565 (Vorjahr: 4.589) Allgemeinärzte, 752 (Vorjahr: 797) praktische Ärzte und 13.562 (Vorjahr: 13.585) Ärzte mit einer anderen Facharztbezeichnung. 942 (Vorjahr: 937) Ärzte führten keine Facharztbezeichnung. 8.637 Ärztinnen und Ärzte waren in einer Praxis angestellt (Vorjahr: 8.141). Die Gruppe "Angestellte Ärzte in einer Praxis" macht mittlerweile schon 30 Prozent aller niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte aus und stieg gegenüber dem Vorjahr um 6,1 Prozent.

In Krankenhäusern waren 15.980 (Vorjahr: 15.603) Ärzte mit einer Facharztbezeichnung und 14.937 (Vorjahr: 14.787) Ärzte ohne Facharztbezeichnung tätig. In diesem Bereich arbeiteten außerdem 2.206 (Vorjahr: 2.180) Leitende Ärzte und 43 (Vorjahr: 60) Gastärzte.

Der Altersdurchschnitt liegt im ambulanten Bereich bei 54,06 Jahren (Vorjahr: 53,97) - Ärztinnen 51,47 Jahre (Vorjahr: 51,37) und Ärzte 56,24 Jahre (Vorjahr: 56,10). Im stationären Bereich bei 43,07 Jahren (Vorjahr: 42,95) - Ärztinnen 41,05 Jahre (Vorjahr: 40,92) und Ärzte 44,85 Jahre (Vorjahr 44,76).

Original-Content von: Bayerische Landesärztekammer (BLÄK), übermittelt durch news aktuell