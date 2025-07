Bibel TV

Bibel TV startet mit guten News ins Jahr 2025: Deutliches Plus in den ersten 4 Monaten

Christliche Inhalte sind im Trend - Reichweitenzuwachs und neue Serien im Herbst

Hamburg (ots)

Von Januar bis einschließlich April 2025 hat Bibel TV pro Monat durchschnittlich mehr als 287.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ab 3 Jahren ("Seher") erreicht. Gegenüber 2024 mit durchschnittlich rund 265.000 Sehern konnte Bibel TV damit im gleichen Zeitraum ein Plus von über 8 % (7,81 %) verzeichnen.

Starkes Programm an Feiertagen

Stärkster Nutzungstag war dabei Karfreitag mit weit über einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern. Mit mehr als 584.000 Sehern lag der Marktanteil am 18. April bei 0,3 Prozent. Zurückzuführen ist dies sowohl auf einen traditionell starken Karfreitag für Bibel TV, aber auch auf ein besonderes Programm: Zur Hauptsendezeit um 20:15 Uhr wurde auf Bibel TV das US-Blockbuster-Drama "Die Hütte" mit Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer in der Rolle als Gott ausgestrahlt. Zusammengenommen konnte Bibel TV an den drei Osterfeiertagen im Schnitt 433.000 tägliche Seher ausweisen.

Steigendes Interesse an christlichen Themen

Bibel TV sieht sich durch die positive Medienresonanz auf christliche Themen und Inhalte darin bestätigt, dass es ein zunehmendes Interesse in der Gesellschaft gibt, sich mit Glaubensfragen auseinanderzusetzen. Auf der Gesellschafterversammlung vom 11.07.2025 stellte Bibel TV die Zahlen für das Jahr 2024 vor. Danach bilanzierte das christliche Medienhaus für die On-Air Nutzung (lineares Fernsehen) 4.052.894.400 Nutzungsminuten, was 95,08 Prozent der Gesamtnutzung des Mediencontents von Bibel TV entspricht. Auf die webbasierten Angebote wie Mediathek (1,96 Prozent) und Livestreams (ca. 1,90), Youtube (0,91) und die Livegottesdienste (0,13) entfielen knapp 5 Prozent der Gesamtnutzung. Damit konnte Bibel TV im vergangenen Jahr mit seinen verschiedenen Angeboten 4.262.835.614 Nutzungsminuten erzielen und besonders in den Streamingangeboten hohe Zuwachsraten erreichen.

Klassisches Fernsehen wächst, "Beyond TV" wird ausgebaut

"Bibel TV investiert weiter ins klassische Fernsehen und ist dankbar über den steigenden Marktanteil. Parallel bringen wir "Beyond TV" voran - also alle webbasierten Medienformate außerhalb des linearen Fernsehens - um über alle Apps und Websites hinweg immer mehr Menschen zu erreichen, dafür bereiten wir weitere spannenden Features vor", sagt Matthias Brender, Geschäftsführer von Bibel TV. "Unseren beachtlichen Reichweitenwachstum auf allen medialen Kanälen verdanken wir unseren 70.000 Unterstützerinnen und Unterstützern aller Konfessionen, die eine riesige Basisbewegung der Christen in Deutschland darstellen", so Brender weiter.

Investition in neuen Content

So investiert Bibel TV aktuell in neuen Content, der in beiden Welten - im linearen Fernsehen und in den Streamingangeboten - verbreitet wird. Ab Herbst 2025 startet Bibel TV ein großes Inhaltspaket, zu dem neben neuen Staffeln der beliebten Serie "Don Matteo" eine hochwertige neue Serie gehört, die Bibel TV exklusiv ausstrahlt und mit einer eigenen Kampagne kommunizieren wird. Die Serie zielt von ihrer aktuellen Inszenierung und Anmutung auch auf neue Zielgruppen ab, die Bibel TV erschließen kann.

Mit seiner Streaming-Plattform bietet Bibel TV Kirchen und christlichen Werken die sichere Verbreitung von christlichen Inhalten, und fokussiert sich dabei nicht auf die Produktion eigener Inhalte, sondern bietet externen Anbietern eine gemeinsame Plattform zur Verbreitung ihres Contents.

Weiterentwicklung der Bibel TV- Online-Welt

Seit Jahresende ist in der Bibel TV-Online Bibel das neue Portal mit Bibelleseplänen und Gebetshilfen verfügbar und wird kontinuierlich mit neuen Inhalten ergänzt. Zusätzlich kann mit "KI Bibelaufschlag" ein neues KI-gestütztes Angebot passende Bibelstellen zu verschiedenen individuellen Anlässen heraussuchen und inhaltlich einordnen.

Beyond-TV soll eigenständig werden

Mittelfristig plant Bibel TV neben dem bereits begonnenen Relaunch seines Außenauftritts auch die Umbenennung seiner digitalen Angebotswelt. Dies geschieht mithilfe von Marktforschungserhebungen, die in engem Austausch und regelmäßigem Dialog mit den Nutzerinnen und Nutzern der Bibel TV-Welten erfolgen.

Über Bibel TV: Bibel TV ist ein multimedial aufgestelltes, an christlichen Werten orientiertes Medienhaus mit Sitz in Hamburg. Zu seinen Angeboten gehören neben dem 24-stündigen TV-Vollprogramm das Programmheft, eine umfassende Mediathek, sowie verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Außerdem bietet Bibel TV eine Streaming-Plattform für Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden an: www.meingottesdienst.com/.

Das Fernsehprogramm von Bibel TV ist im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) über ASTRA sowie in Deutschland über den digitalen Antennenstandard DVBT-T2 HD zu empfangen; außerdem im Web-Stream über https://www.bibeltv.de/livestreams/bibeltv/.

Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.

