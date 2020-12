Bibel TV

Bibel TV zeigt den Kinofilm "Son of God" als deutsche Free-TV-Premiere

Er wurde in einem Stall geboren und starb am Kreuz: Jesus gilt dennoch als der Retter der Welt. Der Film erzählt sein Leben.

HamburgHamburg (ots)

Der Film ist die erste Kino-Verfilmung des Lebens Jesu seit "Die Passion Christi" von Mel Gibson und wurde von den Produzenten der Miniserie "Die Bibel" in Szene gesetzt. Die Musik stammt von dem bekannten Hollywood-Komponisten Hans Zimmer, die Texte basieren auf den Evangelien des Neuen Testaments.

Neben den bekanntesten Gleichnissen und Wundern Jesu liegt der Fokus des Films auf dem Leiden Jesu, seinem Tod und seiner Wiederauferstehung.

In dramatischen Bildern wird die bekannte Geschichte von Jesus aus Nazareth (Diogo Morgado) erzählt, der von Engeln angekündigt und in Betlehem geboren wurde. Einige Jahre später macht er sich auf den Weg nach Galiläa und beruft dort seine ersten Apostel. Seine Wunder und seine Lehren führen zu einer wachsenden Anhängerschaft, doch auch die Zahl seiner Feinde wächst.

"Son of God" (übersetzt: Sohn Gottes) wurde nach dem Erfolg der Miniserie "Die Bibel" produziert, welche seit dem ersten Advent um 20.15 Uhr auf Bibel TV zu sehen ist. Der Film erweitert die Episoden sechs bis neun der Serie um zusätzliche Abschnitte der Evangelien. Roma Downey, bekannt als Engel Monika aus der bekannten Serie "Ein Hauch von Himmel", spielt Maria, die Mutter Jesu. Sie ist gleichzeitig auch eine der Mitproduzenten von "Son of God". "Ein Hauch von Himmel" läuft ebenfalls auf Bibel TV, immer dienstags um 20.15 Uhr.

Der Spielfilm "Son of God" läuft am 26. Dezember um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung auf Bibel TV.

