Psychologie der Wirtschaft

Vorträge zur Wirtschaftspsychologie und anderen zukunftsgewandten Studiengängen beim Offenen Campustag der BSP Business School Berlin - Campus Hamburg

Welche Chancen hält die Psychologie für die Wirtschaft bereit? Wie können Wirtschaftspsychologen ihre Potentiale ausschöpfen? Und welche Rolle spielt die Digitalisierung für die Luftfahrtindustrie? Mit aktuellen Vortragsthemen gibt der Offene Campustag der BSP Business School Berlin - Campus Hamburg am Samstag, den 18. Januar 2020 von 10 bis 15 Uhr spannende Einblicke in die Wirtschaft. Dabei erfahren Interessierte, wie die Studierenden an der Privathochschule in der HafenCity bereits heute auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet werden.

Zum Offenen Campustag der BSP Business School Berlin - Campus Hamburg lädt die private, staatlich anerkannte Managementhochschule in das Hochschulgebäude in der HafenCity ein. Besucher haben Gelegenheit, das Campusleben kennenzulernen und ins Gespräch mit Professoren, Mitarbeitern sowie Studierenden zu kommen. Mit einem bunten Vortragsprogramm stellt die BSP Campus Hamburg ihre fachlichen Schwerpunkte vor.

Prof. Dr. Melanie Vonau hält den Vortrag "Psychologie für die Wirtschaft - ein Mehrwert?" und zeigt darin unter anderem Tätigkeitsfelder für Wirtschaftspsychologen auf. Herr Prof. Dr. Dennis Heitmann schlägt mit seinem Vortrag "Sind Menschen rational? Economics meet Psychology" eine andere spannende Brücke zwischen Psychologie und Wirtschaft. Mehr über das Selbstverständnis der BSP erfahren Besucher im Vortrag "Business. Science. Personality. Studieren an der BSP Campus Hamburg" von Prof. Dr. Silke Schätzer. Sie erklärt vor dem Hintergrund aktueller Wandlungsprozesse in der Wirtschaft unter anderem, wie BSP-Studierende auf ihre Rolle als Führungskräfte vorbereitet werden.

Eltern erhalten im Rahmen des Vortrags "Mein Kind will studieren" eine Orientierungshilfe und alle wichtigen Informationen rund um einen erfolgreichen Studienverlauf an der BSP - Campus Hamburg. Wer eine persönliche Beratung wünscht, kann Professoren, Studierende und Mitarbeiter während des Offenen Campustags ansprechen oder vorab einen Termin bei Janina Lorenzen unter janina.lorenzen@bsp-campus-hamburg.de oder (040) 361 2264 9159 vereinbaren. Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, sich direkt vor Ort für einen Studienplatz zu bewerben.

Das gesamte Programm des Offenen Campustags ist online unter https://www.bsp-campus-hamburg.de/bewerbung/offener-campustag/ zu finden.

Über die BSP Campus Hamburg

Die BSP Business School Berlin ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule für Management mit Sitz in Berlin-Steglitz und mit einem Campus in der Hamburger HafenCity. Wir bieten Ihnen ein marktorientiertes und transdisziplinär ausgerichtetes Studium, mit dem Sie in Ihre berufliche Zukunft hineinwachsen können. Lebendige Lernformen und Praxisbezug sind bei uns ebenso selbstverständlich wie internationale Ausrichtung und die Vernetzung mit Unternehmen. Wir bereiten Sie vor auf die Vielfalt der Märkte in Zeiten der Digitalisierung, Globalisierung und demografischen Herausforderungen. In allen unseren Studiengängen erwerben Sie wichtige soziale, kommunikative und psychologische Kompetenzen, um in Unternehmen erfolgreich zu sein.

