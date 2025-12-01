HypZert GmbH

HypZert Aufsichtsrat-Vorsitz wiedergewählt

Berlin (ots)

Immobilienbewertung: Berufsbild wandelt sich

Dr. Jan Peter Annecke, Bereichsleiter Real Estate Finance in der Helaba wurde in der letzten Sitzung des Aufsichtsrates am 24. November 2025 einstimmig für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden des Gremiums wiedergewählt.

Nina Babic, Mitglied des Vorstandes (Chief Risk Officer) der Aareal Bank wurde ebenfalls einstimmig für weitere zwei Jahre als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt.

Das Gremium berät und überwacht die Geschäftsführung der HypZert, der führenden Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachterinnen und -gutachter für die deutsche Finanzwirtschaft. Reiner Lux und Tanja Reiß, beide Geschäftsführung HypZert, berichten, dass der zunehmende Einfluss von ESG (Environment, Social and Governance)-Kriterien auf die Bewertung von Immobilien ein Schwerpunkt der Tätigkeiten der HypZert und vor allem der Arbeit der HypZert Fachgruppe Energie & Umwelt war. Sehr gut nachgefragt wird die seit einem Jahr bestehende Möglichkeit für HypZert Zertifizierte, den international anerkannten MRICS Titel der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) erwerben zu können. Die so intensivierte Zusammenarbeit der beiden Gutachterorganisationen wird vom Aufsichtsrat sehr begrüßt.

Schwerpunkte der kommenden Jahre, so Nina Babic, wird der zunehmende Einsatz von KI im Berufsfeld der Sachverständigen sein sowie die weitere Zusammenarbeit mit dem IVSC (International Valuation Standards Committee) und dem Education Hub, einer digitalen Plattform für fachspezifische Weiterbildung, die der Partner WAVO (Word Association of Valuers Organisations) in Kürze anbieten wird.

Zum Jahresbeginn 2026 wird Nadine Roggendorf, Leiterin der Zertifizierungsstelle und verantwortlich für das Qualitätsmanagement und die internationalen Beziehungen in die erweiterte Geschäftsleitung aufgenommen.

"Wir freuen uns, dass HypZert thematisch und personell gut für die zukünftigen Herausforderungen aufgestellt ist", resümiert Dr. Annecke. Insbesondere durch das Engagement der HypZert Fachgruppen und die Partnerschaften mit anderen Verbänden und Organisationen der Branche sieht der Aufsichtsrat die HypZert weiterhin als verlässlichen Wegbegleiter für die zertifizierten Immobilienfachleute.

Über die HypZert

Die HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachterinnen und -gutachter. Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996 Immobiliengutachter/innen nach Kriterien der ISO/IEC 17024.

Original-Content von: HypZert GmbH, übermittelt durch news aktuell