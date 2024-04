Knorr

Über 19.000 Gamer weltweit vereinen sich, um Veggies zum ultimativen Power-Up in Top-Spielen zu machen!

Hamburg (ots)

Streams mit weltberühmten Spielern, einschließlich "Katoo" und "KeinPart2", entfachen die Gaming-Community

Die #ModTheVeg-Bewegung hat die Spielewelt im Sturm erobert und setzt sich dafür ein, Gemüse in Videospielen aufzuleveln. Über 19.000 Spieler aus der ganzen Welt haben die Petition unterschrieben. Ein großer Erfolg für die Kampagne!

Basierend auf den Untersuchungsergebnissen von Knorr stellte sich heraus, dass Gemüse in vielen Spielen beträchtlich hinterherhinkt. Beispielsweise erhält man in einem Spiel durch den Verzehr von Fleisch +15 PS, während das Mampfen von Kohl nur +10 PS bringt. In anderen Spielen ist der Unterschied sogar noch größer. Ein Rindersteak liefert +552HP, während ein deftiger Bohneneintopf nur +61HP beisteuert. Diese Enthüllungen, gepaart mit den Reaktionen von Streamern weltweit, haben die Gaming-Community richtig aufgeheizt und sie für die Gleichberechtigung von Gemüse mobilisiert.

In einer Reihe von spektakulären Twitch-Streams unter anderem auch von den Streamern "Katoo" und "KeinPart2" sahen fast 1.000.000 Zuschauer mit der Realität konfrontiert, dass es viel schwieriger ist, im Spiel allein von Gemüse zu leben. Die Streams präsentierten aber auch Mods, die von der Community entwickelt wurden und Gemüse endlich die Macht gibt, die es verdient.

Die Gaming-Community stand geschlossen hinter der Bewegung und ließ ihre Gedanken in den Kommentaren laut werden: "Diesen Mod werde ich als erstes zocken, sobald ich zuhause bin!" Die überwältigende Unterstützung für Gemüse war unübersehbar, denn Kommentare wie "Gemüse for the win <3" füllten den Chat.

Der weltberühmte Streamer "Ninja" kommentiert: "Es war eine großartige Erfahrung, meiner Community die Mods zu zeigen und über die Benachteiligung von Gemüse im Gaming zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass #ModTheVeg Aufmerksamkeit erzeugt und die Branche dazu anregt, die derzeitige Situation zu überdenken. Ich bin froh, dass mein Publikum mit an Bord war und diese Kampagne mit all den lustigen Challenges, die wir gemacht haben, absolut geliebt hat. "

"KeinPart2", der sich der Bewegung auch mit einem Twitch-Stream anschloss, fügte hinzu: ""Knorr hat mit den Veggie Mods Games vegetarisch auf das nächste Level gebracht! So viel geiler Content den nicht nur ich, sondern auch die Community hart gefeiert hat. Allgemein kann ich die Mods wärmstens empfehlen - einfach mal selbst ausprobieren!"

Knorr-Marketingleiterin Julia Wilde äußert sich erfreut über den Erfolg der Bewegung:

"Die #ModTheVeg-Kampagne hat unsere Erwartungen übertroffen und wir sind begeistert über die breite Unterstützung, die sie weltweit von Gamern erfahren hat. Die Twitch-Streams von "Katoo" und "KeinPart2" sowie das positive Feedback haben dies eindrucksvoll bestätigt. Daher setzen wir uns auch weiterhin entschlossen für mehr leckeres Gemüse sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt ein."

Du kannst dich immer noch der Bewegung anschließen, um das Spielfeld für Gemüse zu ebnen. Mach es zum Champion in deinem Spielinventar! Dies ist nicht nur eine Mission, sondern eine Gaming-Revolution, die darauf abzielt, die Ungerechtigkeit gegenüber Gemüsesorten zu beseitigen. Beteilige dich, indem du den Fortnite-Mod spielst sowie die Petition unterzeichnest und die Spielewelt aufforderst, Gemüse in ihren Spielen genauso spannend und lohnend zu machen wie andere Lebensmittel!

