Pharma Deutschland e.V.

Eine zukunftsorientierte und innovative Gesundheitsversorgung ist digital

Pharma Deutschland veröffentlicht Digitalstrategie

Berlin (ots)

Zum Start der DMEA, Europas führendem Event für Digital Health, veröffentlicht Pharma Deutschland eine eigene Digitalstrategie mit dem Ziel, zukünftige digitale Entwicklungen der Gesundheitsbranche intensiv und strukturiert zu begleiten.

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen hat einen enormen gesetzgeberischen sowie technologiegetriebenen Schub bekommen. Für die Mehrheit der Versicherten ist das seit Beginn des Jahres 2024 mit der flächendeckenden Einführung des E-Rezeptes erfahrbar geworden. Neben den Arzneimittel- und Medizinprodukteherstellern positionieren sich neue Anbieter im Gesundheitsmarkt, die ihre Digitalkompetenzen teilweise in völlig anderen Branchen aufgebaut haben.

"Die pharmazeutische Industrie ist schon lange über die reine Arzneimittelversorgung hinausgewachsen", erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Die Digitalisierung der Branche ist aber weit mehr als ein zusätzlicher Aspekt. Sie betrifft heute die komplette Wertschöpfungskette, ist längst nicht mehr nur "add on", sondern integraler Bestandteil der modernen Gesundheitsversorgung. Um in dieser Transformation den Fokus auf den pharmazeutischen Fortschritt zu behalten und die neuen Möglichkeiten gezielt nutzen zu können, braucht es eine zukunftsorientierte und innovative Digitalstrategie."

Die digitale Gesundheitsversorgung eröffnet neue Informationskanäle für die Ansprache von Patientinnen und Patienten, wobei gleichzeitig neue Therapieprozesse entstehen und etablierte Strukturen weiterentwickelt werden. Die Auswirkungen auf die pharmazeutische Industrie sind damit in all ihren Handlungssphären teils gravierend. Zudem sind die Querbeziehungen unterschiedlicher Bausteine der Digitalisierung, wie etwa Telematikinfrastruktur, Datenökonomie und KI, aufgrund der rasant wachsenden Komplexität nicht immer eindeutig. Die entsprechende Koordination erfordert ein gemeinsames Zielbild.

Pharma Deutschland hat mit der Digitalstrategie dieses Zielbild skizziert und dafür fünf Handlungsfelder identifiziert: Datengrundlagen, Digitale Versorgung, Künstliche Intelligenz, Interoperabilität und Cybersecurity.

Die digitale Transformation ist durch ein zunehmend komplexes europäisches Regelwerk geprägt. Hinzu kommen die nationalen Vorgaben und internationale Standards. Seit nunmehr fünf Jahren erfolgt eine Weiterentwicklung der digitalen Versorgung im Rahmen der sozialrechtlichen Festlegungen. Arzneimitteltherapien bleiben ein zentraler Baustein der Versorgung, werden jedoch zunehmend durch die Digitalisierung beeinflusst und ergänzt.

Pharma Deutschland hat sich bereits frühzeitig an den Diskussionen zur Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung beteiligt und ist heute in diesem Segment als kompetenter Ansprechpartner und maßgeblicher Herstellerverband anerkannt. Ausgehend von dieser Expertise gilt es, die zukünftigen digitalen Entwicklungen strukturierter und intensiver zu bearbeiten.

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

