Markenstärke im Wandel: Superbrands - das weltweit größte Markenbewertungs-Verfahren - schafft neue Auszeichnung in der D-A-CH-Region

In einem wirtschaftlich und gesellschaftlich zunehmend dynamischen Umfeld kommt starken Marken eine besondere Rolle zu. Sie schaffen Orientierung, Vertrauen und Stabilität - sowohl für Konsumenten als auch für Unternehmen. Vor diesem Hintergrund versteht sich Superbrands Germany nicht nur als Auszeichnungsprogramm, sondern als Plattform zur Einordnung und Ehrung nachhaltiger Markenführung.

Superbrands betrachtet Marken nicht isoliert, sondern im Kontext ihres jeweiligen Marktumfelds. Im Fokus stehen dabei langfristige Positionierung, Konsistenz in der Markenführung sowie die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen und zu erhalten. Diese Kriterien prägen auch die inhaltliche Arbeit von Superbrands Germany über die eigentliche Auszeichnung hinaus.

"Gerade in Zeiten von Transformation, Unsicherheit und steigender Komplexität zeigt sich, welche Marken über echte Substanz verfügen", sagt András Wiszkidenszky, Regionaldirektor bei Superbrands. "Markenstärke ist heute weniger denn je eine Momentaufnahme, sondern das Ergebnis klarer strategischer Entscheidungen über viele Jahre hinweg."

Neues D-A-CH-Verfahren schafft gemeinsame Ehrung und Auszeichnung für Marken im deutschsprachigen Raum

Vor diesem Hintergrund baut Superbrands seine Aktivitäten gezielt aus und erweitert das Programm um ein neues D-A-CH-Verfahren. Ziel ist erstmals eine länderübergreifende Betrachtung von Markenstärke in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie eine gemeinsame Sichtbarkeit herausragender Marken dieser Region.

Im Zuge dieser Entwicklung werden gewählte Marken künftig in gemeinsamen Publikationen wie Büchern und Magazinen präsentiert. Zusätzlich ist eine länderübergreifende Veröffentlichung als Beilage in führenden Wirtschaftsmedien vorgesehen - etwa im Handelsblatt in Deutschland. Damit erhalten die ausgezeichneten Marken eine konsistente Präsenz in allen drei Märkten des deutschsprachigen Raums.

Neu ist außerdem, dass in diesem Jahr erstmals auch führende Marken aus der Schweiz den Titel "Superbrands" erhalten können. Den gemeinsamen Höhepunkt bildet eine länderübergreifende Gala, die im Februar kommenden Jahres in Wien stattfinden wird und Marken, Medien sowie Entscheidungsträger aus der gesamten D-A-CH-Region zusammenbringt. Die Ehrungen aller ausgezeichneten Marken der D-A-CH-Region stehen dabei wie immer im Mittelpunkt!

Mit dem D-A-CH-Verfahren unterstreicht Superbrands seinen Anspruch, Markenstärke nicht nur national, sondern zunehmend auch im regionalen und internationalen Kontext einzuordnen und sichtbar zu machen.

Über Superbrands

Superbrands ist das weltweit führende Programm zur Bewertung und Einordnung starker Marken und in über 90 Ländern aktiv. Superbrands steht für Glaubwürdigkeit, Transparenz und eine fundierte Auseinandersetzung mit Markenstärke im jeweiligen Marktumfeld - über die Auszeichnungen hinaus.

