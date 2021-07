El Cartel Media

Namhafte Markenpartner sponsern die sechste Staffel von "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

SIMon, Wrigley's EXTRA®, Mäurer & Wirtz und OTTO buchen die Dating-Show

Product Placements on air und digital, Sponsoring und umfangreiche Special-Ads

Ausstrahlung im Sommer 2021 bei RTLZWEI

RTLZWEI-Vermarkter EL CARTEL MEDIA hat im Vorfeld der sechsten Staffel von "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" crossmediale Markenkooperationen mit SIMon mobile, Wrigley's EXTRA®, Mäurer & Wirtz und OTTO vereinbart. Die genannten Marken treten im Rahmen der Ausstrahlung und auf den digitalen Kanälen im Spätsommer mit Product Placements, Sponsorings, Special Ads und Digital Ads im Kosmos der Datingshow auf.

Die neue Mobilfunkmarke SIMon mobile mit ihrem Testimonial Waschbär Simon bewirbt mit Product Placements, Chat-Breaks und Framesplits ihren innovativen Mobilfunkvertrag. Darüber hinaus engagiert sich SIMon mobile als VoD-Sponsor sowie "First Look"-Sponsor der Staffel und verlängert die Kampagne auf den eigenen und den Social-Media-Kanälen der Sendung sowie durch den Einsatz von Influencern von LA FAMILIA Artist.

Wrigley's EXTRA®, eine Kaugummi-Marke des Süßwarenherstellers Mars Wrigley, tritt ebenfalls reichweitenstark in Erscheinung. Da die Relevanz von Kaugummi beim Dating besonders hoch ist, wird die Marke durch passende Product Placements, Framesplits, durch App-Integrationen sowie mittels In-Stream-Ads beim Streamingdienst TVNOW und bei YouTube in Szene gesetzt. Außerdem wird die Kampagne ebenfalls durch den Einsatz von Influencern von LA FAMILIA Artist verlängert.

Der Parfümhersteller Mäurer & Wirtz sicherte sich für die Marke "4711 Remix Cologne" umfangreiche TV-Sonderwerbeformen wie Triple-Cut-Ins und Programmsplits. Außerdem tritt die Marke in passenden Inszenierungen auf den digitalen Kanälen auf. OTTO wählte im Special-Ad-Portfolio von EL CARTEL MEDIA Framesplits aus, um seine Botschaften zu vermitteln.

Ali Yagci, Leiter Verkauf & Disposition EL CARTEL MEDIA: "Zur sechsten Staffel von 'Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe' haben wir herausragende Werbepartner gefunden. Wir freuen uns sehr, SIMon, Wrigley's EXTRA®, Mäurer & Wirtz und OTTO bei Deutschlands bester Dating-Show zu begrüßen. Das Format ist derzeit im Markt gefragt wie nie."

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" wird von ITV Studios Deutschland produziert.

