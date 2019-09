El Cartel Media

Ad-Lab-Team von EL CARTEL MEDIA entwickelt neue Werbeformen für namhafte Partner bei "Love Island": Bahlsens PiCK UP!, die Kurzform-Video-Plattform TikTok und Malibu/Pernod Ricard Deutschland dabei

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Großer Aufschlag: Für die dritte Staffel der Datingshow "Love Island": EL CARTEL MEDIA holt Bahlsens beliebten Keksriegel PiCK UP! und die aufstrebende Video-Plattform TikTok als Partner an Bord. Die Kult-Likörmarke Malibu ist Hauptsponsor des Formats. Mit maßgeschneiderten Special Ads setzt EL CARTEL MEDIA die drei starken Marken perfekt in Szene.

Stephan Karrer, Geschäftsführer EL CARTEL MEDIA: "Ich freue mich, mit drei großen Partnern in die dritte Staffel von 'Love Island' zu starten. Für jede der drei Brands hat unser kreatives Ad-Lab-Team spezielle Ideen entwickelt, die exakt zur jeweiligen Marke und Zielgruppe passen. Die Kampagnen sind crossmedial konzipiert und aufeinander abgestimmt, um die größtmögliche Reichweite auf allen relevanten Plattformen zu generieren."

Für PiCK UP! hat das kreative Ad-Lab-Team von EL CARTEL MEDIA situative Wechselsplits entwickelt, die als Spots direkt mit dem redaktionellen Programmteil verknüpft sind. Emotionale und humorvolle Stories aus der "Love Island"-Villa werden von PiCK UP! aufgegriffen und knackig kommentiert. EL CARTEL MEDIA begleitet die Spotproduktion mit Experten-Know-how im Studio und steht für eine reibungslose Abstimmung von der Ideenfindung, über Text, Kreation, TV-Produktion und Postproduktion bis hin zur Sendeabwicklung. Integriert werden die Spots auch auf rtl2.de, bei TVNOW und in der "Love Island"-App.

Neele Lemmermann, Bahlsen, Brand Managerin PiCK UP!: "Zusammen mit 'Love Island' schaffen wir kontextsensitive Kreationen rund um aktuelle Geschehnisse innerhalb des Formates. Damit erhalten unsere Botschaften eine völlig neue Relevanz. Die gewohnte Nimm's-knackig-Haltung von PiCK UP! trifft hierbei auf oftmals unerwartete Ereignisse in der Villa."

Für TikTok, die weltweit führende Plattform für mobile Kurzvideos, bietet EL CARTEL MEDIA ebenfalls maßgeschneiderte Placements für die besonders junge Zielgruppe. Die Kooperation beinhaltet On-Air-Placements, die mit Framesplits abgerundet werden und auf Facebook, Instagram und YouTube eingebunden werden. RTL II startet anlässlich der Kooperation einen eigenen TikTok-Channel mit Content rund um die beliebte Datingshow. Auch in der "Love Island"-App wird TikTok beworben.

"TikTok bietet seinen Nutzern eine Plattform für ihre Kreativität, ihr Wissen und die bedeutenden Momente des Lebens. Wir sind gespannt, wie unsere Gemeinschaft auf die Inhalte der 'Love Island'-Contestants reagieren und welche Interaktionen zustande kommen", sagt Richard Waterworth, Head of Marketing EMEA, TikTok.

Malibu ist on air und bei TVNOW als Hauptsponsor in allen Folgen mit einem Programm-Sponsoring sichtbar, dazu kommen Product Placements. Im Bereich Social Media wird Malibu aufmerksamkeitsstark in der offiziellen "Love Island"-App, auf den Instagram-, Facebook- und YouTube-Kanälen der erfolgreichen Dating-Show integriert. Auch die digitalen Channels von Malibu machen "Love Island" prominent zum Thema. Und am Point of Sale dienen Neckhanger an den Malibuflaschen und aufmerksamkeitsstarke Displays als Eyecatcher.

"Dieses TV-Sponsoring ermöglicht uns über einen längeren Zeitraum mit unserer Social Media-affinen Zielgruppe auf dem Second Screen zu interagieren, sowie nachhaltige Umsatzimpulse im Handel zu schaffen", sagt Ute Zimperfeld, Head of Brand Management, Pernod Ricard Deutschland.

Über EL CARTEL MEDIA

EL CARTEL MEDIA ist der Vermarkter von RTL II. Das sendereigene Unternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartige Angebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - über alle digitalen Medien und Endgeräte hinweg. Durch seine breite Zielgruppenstruktur stellt RTL II eine unverzichtbare Alternative für jeden Mediaplan dar. Zudem bietet EL CARTEL MEDIA der werbungtreibenden Industrie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbe bei der Service-Qualität.

Über PiCK-UP!

Bahlsen gehört zu den bekanntesten Unternehmen in Deutschland. Mit seinen Marken BAHLSEN, LEIBNIZ und PiCK UP! ist das Familienunternehmen aus Hannover Marktführer im deutschen Süßgebäckmarkt und einer der führenden Anbieter für Fertigkuchen und Riegel. Seit Unternehmensgründer Hermann Bahlsen vor über 125 Jahren den Leibniz Keks erfand, entwickelt sich das Unternehmen stetig weiter und begeistert seine Kunden neben den bekannten Klassikern kontinuierlich mit Innovationen. PiCK UP! ist der knackigste Riegel im Markt und nimmt eine klare Haltung den Dingen gegenüber ein. Mit dem Claim "Nimm's knackig" gibt PiCK UP! den Anstoß, Momente, die nicht rund laufen, positiv und gelassen zu sehen. PiCK UP! ist knackig, frech und nimmt die Dinge locker, leicht und mit Humor. PiCK UP! www.pickup.de

Über TikTok

TikTok ist die führende Plattform für mobile Kurzvideos. Unsere Mission ist es, Menschen zu inspirieren und zu bereichern, indem wir ihnen eine kreative Heimat geben und ihnen ein authentisches, unterhaltsames und positives Erlebnis bieten. TikTok hat weltweit Büros in Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seoul und Tokio. www.tiktok.com

Über Malibu

Malibu ist eine der erfolgreichen Kernmarken aus dem umfangreichen Sortiment der Pernod Ricard Deutschland GmbH mit Sitz in Köln. Malibu ist ein klarer Likör auf Rumbasis, der mit 21 % Vol. eine angenehme Rumnote mit frischen Aromen und raffiniertem Kokos-Geschmack vereint. Er dient als perfekte Basis für leckere Cocktails, mit denen man Sommertage auch gerne mal bis in die Nacht genießt. Wie kein anderer Drink steht er für Spaß mit Freunden und urbanes Sommer-Feeling. Der Geschmack von Malibu ist wie Barbados in einer Flasche. Perfekt, um das karibische Insel-Feeling jederzeit an jeden Ort zu transportieren. In Deutschland ist Malibu seit langer Zeit Marktführer in der Kategorie Kokoslikör.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet ab 9. September eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

Pressekontakt:

RTL II Unternehmenskommunikation

Susanne Raidt

089 - 64185 6902

susanne.raidt@rtl2.de

info.rtl2.de

blog.rtl2.de

twitter.com/rtl2corporate

www.elcartelmedia.de

Original-Content von: El Cartel Media, übermittelt durch news aktuell