El Cartel Media

Malibu kehrt als Hauptsponsor zurück zu "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

München (ots)

- Führende Likörmarke Malibu begleitet die dritte Staffel der Dating-Show bei RTL II - Zahlreiche Maßnahmen on air, in Social Media und im Einzelhandel - Influencer-Kampagne mit Ex-Islandern Tobi und Marcellino

Malibu wird Hauptsponsor der dritten Staffel von "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTL II. Die führende Likör-Marke von Pernod Ricard hat mit EL CARTEL MEDIA ein umfangreiches medienübergreifendes Maßnahmenpaket vereinbart.

On air sind ein Programm-Sponsoring und mehrere Product Placements geplant. Im Bereich Social Media wird Malibu aufmerksamkeitsstark in der offiziellen "Love Island"-Smartphone-App, sowie den Instagram-, Facebook- und YouTube-Seiten der erfolgreichen Dating-Show integriert.

Auch die digitalen Channels von Malibu machen "Love Island" prominent zum Thema: So sind Chethrin, Tobi und Marcellino die deutschen Teilnehmer der "Malibu Games 2019", bei denen 31 Top-Influencer aus der ganzen Welt zu spektakulären Competitions und Partys zusammenkommen. Die drei beliebten Ex-Islander teilen ihre Erlebnisse dort auf ihren eigenen Instagram-Profilen. Tobi und Marcellino sind außerdem die Gesichter der dazugehörigen Social-Media-Kampagne von Malibu, in welcher der gesamte Content in spannenden Episoden ausgespielt wird. Sie läuft von Mai bis August 2019.

Am Point of Sale machen im Sommer Aufsteller Lust auf Staffel 3. Neckhanger an den Malibu-Flaschen verraten das Rezept für den Signature Drink "Malibu Love Island Tonic Water" und laden zu einem Gewinnspiel ein.

Andreas Kösling, Geschäftsführer EL CARTEL MEDIA: "'Love Island' geht in Deutschland ins dritte Jahr. Die Show ist eine etablierte Marke und ein wertvolles Umfeld für außergewöhnliche Kampagnen. Wir freuen uns, dass Malibu nach dem Product Placement in der zweiten Staffel nun mit einer weit umfangreicheren Zusammenarbeit zu 'Love Island' zurückkehrt. Die große Spannbreite und Kreativität der Maßnahmen ist beispielhaft und zeigt, was erfolgreiche Marken gemeinsam bewegen können."

Ute Zimperfeld Head of Brand Management, Malibu/Pernod Ricard: "Malibu steht wie keine andere Spirituose für Sommer, Strand, Karibik und eine tolle Zeit mit Freunden und passt perfekt zur sommerlich, bunten Atmosphäre des TV-Formats. Es macht Spaß, diesen Marken-Fit über alle Kanäle kreativ zu inszenieren. EL CARTEL MEDIA begleitet und unterstützt uns dabei optimal."

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" wird von ITV Studios Deutschland produziert. Staffel 3 wird bei RTL II im Spätsommer 2019 ausgestrahlt.

Über El Cartel Media

El Cartel Media ist der Vermarkter von RTL II. Das sendereigene Unternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartige Angebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - über alle digitalen Medien und Endgeräte hinweg. Durch seine breite Zielgruppenstruktur stellt RTL II eine unverzichtbare Alternative für jeden Mediaplan dar. Zudem bietet El Cartel Media der werbungtreibenden Industrie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbe bei der Service-Qualität.

Über Malibu

Malibu ist eine der erfolgreichen Kernmarken aus dem umfangreichen Sortiment der Pernod Ricard Deutschland GmbH mit Sitz in Köln. Malibu ist ein klarer Likör auf Rumbasis, der mit 21 % Vol. eine angenehme Rumnote mit frischen Aromen und raffiniertem Kokos-Geschmack vereint. Er dient als perfekte Basis für leckere Cocktails, mit denen man Sommertage auch gerne mal bis in die Nacht genießt. Wie kein anderer Drink steht er für Spaß mit Freunden und urbanes Sommer-Feeling. Der Geschmack von Malibu ist wie Barbados in einer Flasche. Perfekt, um das karibische Insel-Feeling jederzeit an jeden Ort zu transportieren. In Deutschland ist Malibu seit langer Zeit Marktführer in der Kategorie Kokoslikör.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" wird von ITV Studios Deutschland produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

Pressekontakt:

RTL II Unternehmenskommunikation

Lothar Derichs

089 - 64185 6904

lothar.derichs@rtl2.de

info.rtl2.de

blog.rtl2.de

twitter.com/rtl2corporate

www.elcartelmedia.de

Original-Content von: El Cartel Media, übermittelt durch news aktuell