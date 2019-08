Daikin Airconditioning Germany GmbH

Innovationen für Klimaschutz: Daikin gibt 176 Patente frei

Fridays for Future, Scientists for Future, Entrepreneurs for Future - die Notwendigkeit, das Klima zu schützen, kommt langsam in den Köpfen der Gesellschaft an. Für aktiven Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel spielen technische Innovationen eine große Rolle. Patente, um in dieser Hinsicht wegweisende technische Erfindungen vor Nachahmung zu schützen, sind nicht mehr zeitgemäß. Durch die Freigabe aller Patente auf Geräte mit dem klimaschonenden Kältemittel R-32 fördert Daikin, weltweit führender Hersteller von Kälte-, Klimatisierungs-, Lüftungs- und Wärmepumpensystemen, die internationale Einführung der R-32 Technik. Das Unternehmen kommt damit seiner Verantwortung für den Klimaschutz nach.

Zum 01. Juli 2019 gab Daikin Industries Ltd. den Wettbewerbern Zugang zu 176 Patenten auf Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen frei, die auf das Kältemittel R-32 optimiert sind. R-32 ist ein nicht ozonschädigendes Kältemittel mit einem geringen GWP (Global Warming Potential = Treibhauseffekt). Das Unternehmen gewährleistet einen schnellen und einfachen Zugriff, da keine weiteren Genehmigungen oder Verträge notwendig sind. Alle Maßnahmen - von der Einführung des Kältemittels über die Patentfreigabe bis hin zur Verwendung aufbereiteter Kältemittel - zahlen auf ein übergeordnetes Ziel ein: CO2-Neutralität bei Daikin bis spätestens 2050.

Pionier Daikin

Mit der Entwicklung von Anlagen für die Anwendung von Kältemitteln mit niedrigem GWP leistete Daikin bereits vor Jahren Pionierarbeit. Lange bevor gesetzliche Vorgaben es erforderten, hat das Unternehmen die Notwendigkeit erkannt, effizientere und umweltfreundlichere Klima- und Kältesysteme herzustellen. Bereits 2012 wurde das weltweit erste Klimagerät mit dem Kältemittel R-32 in Japan auf den Markt gebracht. "Bei der Wahl des Kältemittels achten wir jedoch immer darauf, dass die Aspekte Sicherheit, Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz erfüllt werden. Dabei sind die spezifischen Anforderungen des Produkts sowie die gesamte Leistung über seinen Lebenszyklus hinweg zu beachten. Mit der Erfüllung all dieser Faktoren tragen wir zur Erreichung der Klimaschutzziele der EU bei", betont Volker Weinmann, Beauftragter Politik, Umwelt und Verbände bei Daikin.

Weitere Infos unter https://www.daikin.com/patent/r32/pledge/ und

https://www.daikin.de.



