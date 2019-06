Daikin Airconditioning Germany GmbH

Daikin startet in die Kreislaufwirtschaft

Erstmals Klima- und Wärmepumpensysteme mit aufbereitetem Kältemittel

Reduzierung von CO2-Emissionen und Anpassung an Klimawandel

Unterhaching (ots)

Für den weltweit führenden Hersteller von Kälte-, Klimatisierungs-, Lüftungs- und Wärmepumpensystemen Daikin ist Umwelt- und Klimaschutz Teil seiner "Environmental Vision 2050" mit dem Ziel der CO2-Neutralität. Und so entwickelt das Unternehmen als Branchen-Erster einen Wertstoffkreislauf, in dem aufbereitete Kältemittel in hocheffizienten Wärmepumpen für gewerbliche Anwendungen genutzt werden. Käufer*innen der Produkte tragen dazu bei, dass allein im Jahr 2019 die Neu-Produktion von 150.000 kg Kältemittel überflüssig und dadurch der Verbrauch von zusätzlichen Ressourcen und Energie vermieden wird.

"Der Ansatz von Daikin basiert auf den zwei Säulen zeitgemäßer Klimapolitik: Erstens die Vermeidung von Treibhausgasen durch Engagement im Klimaschutz durch Einsatz erneuerbarer Energien, Steigerung der Energieeffizienz und Entwicklung von Anlagen, die mit klimaverträglicheren Kältemitteln betrieben werden. Zweitens wird für eine Anpassung an steigende Temperaturen, die durch die Folgen des Klimawandels hervorgerufen werden, gesorgt. Dafür stellen wir Kälte- und Klimatechnik bereit, die die Temperaturen in Gebäuden auf ein erträgliches Maß regelt und damit die Leistungsfähigkeit im Berufsleben und den Komfort der Nutzer gewährleistet", erklärt Volker Weinmann, Beauftragter Politik, Umwelt und Verbände bei Daikin Airconditioning Germany.

Zukunft Kreislaufwirtschaft

"Der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft ist Teil unserer umfassenden Strategie zur Minimierung von Umwelteinflüssen über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte: von der Beschaffung über die Herstellung bis hin zur Verwertung und zum Recycling. Die Rückgewinnung von Kältemitteln ist für diesen Prozess von wesentlicher Bedeutung. Dank neuester Forschungsergebnisse sind wir in der Lage, unsere Bestseller-Produkte ab sofort mit aufbereitetem Kältemittel zu befüllen", stellt Gunther Gamst, Geschäftsführer des Unternehmens, das neueste Projekt vor.

Dabei handelt es sich um Wärmepumpen - VRV IV+ Heat Recovery und Mini VRV bis 6 PS - die nicht nur heizen, sondern auch kühlen können. Zu erkennen sind diese Produkte an dem neuen Label "Certified Reclaimed Refrigerant Allocation". Die aktuell noch höheren Kosten für das aufbereitete Kältemittel trägt das Unternehmen selbst.

