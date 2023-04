Barilla

Barilla feiert den internationalen Carbonara-Tag (06.04.2023) und inspiriert mit Open Carbonara zu einer kulturübergreifenden und inklusiven Version des italienischen Pasta-Klassikers

"Open Carbonara" ist eine Interpretation des ikonischen Pasta-Rezeptes von Barilla, Marco Martini - Inhaber des Michelin-Stern-Restaurants Marco Martini Roma - und einem ausgewählten Team internationaler Köch:innen*. Es stellt den ersten Meilenstein eines größeren Projektes dar: Das Rezept "Open Carbonara" und der gleichnamige Kurzfilm bilden den Auftakt für die digitale Plattform "Open Recipes", die sich mit der Inklusivität von Lebensmitteln auseinandersetzt, um dem wachsenden globalen Bewusstsein für verschiedene Ernährungspräferenzen gerecht zu werden. Open Carbonara von Barilla ist somit das erste von vielen inklusiven Pasta-Gerichten, die sich für alle Menschen weltweit eignen - auch für diejenigen, die sich vegan, glutenfrei, laktosefrei, halal oder koscher ernähren.

Es ist kein Geheimnis, dass Essen Menschen zusammenbringt. Kulturelle Barrieren, individuelle Ernährungspräferenzen oder Lebensmittelunverträglichkeiten schränken jedoch manchmal den gemeinsamen Genuss ein. Eine vom globalen Marktführer 3Gem durchgeführte Studie** zum Thema "Inklusion beim Essen" zeigt, dass mehr als die Hälfte der Befragten in Deutschland (60 Prozent) in irgendeiner Form in ihrem Lebensmittelkonsum eingeschränkt sind. Gleichzeitig gibt deutlich mehr als ein Drittel (45 Prozent) an, dass sie manchmal dazu neigen, Familienmitglieder oder Freund:innen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen nicht zum Essen bei sich einzuladen.

Vor diesem Hintergrund haben Barilla und die dazugehörige Food Academy - Academia Barilla - ein Team von Lebensmittelexpert:innen zusammengestellt. Unter der Leitung des Spitzenkochs Marco Martini haben Köch:innen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund das Rezept von Open Carbonara entwickelt - eine inklusive Interpretation des italienischen Klassikers.

Der gleichnamige Kurzfilm "Open Carbonara" veranschaulicht, wie das gemeinsame Essen des gleichen Gerichtes zwischenmenschliche Brücken schlägt und Menschen verbindet. Unter Einbindung der beteiligten Köch:innen wird das Gefühl eines geteilten und inklusiven Miteinanders an einer Grundschule in Rom zelebriert, das zwischen den Schüler:innen durch die köstliche Neuinterpretation der klassischen Carbonara entsteht. Die kreative Leitung des Barilla-Kurzfilms lag bei Publicis Italien.

Kurzfilm - Barilla "Open Carbonara": https://www.youtube.com/watch?v=YMVQVKXgV9k

Das Rezept zu Barillas Open Carbonara wurde mit Sorgfalt entwickelt, um die Integrität, die Textur und den Geschmack des Originals zu erhalten:

"Open Carbonara"-Zutaten (für 4 Personen):

320 g glutenfreie Barilla-Spaghetti N°5 / 0,3 g Safran / 100 g/ 4 mittelgroße Kartoffeln / 100 g knusprige Sojaflocken / 300 g frischer Knollensellerie / Pfeffer (eine Prise) / natives Olivenöl extra (einen Esslöffel)

Rezept für "Open Carbonara":

Schritt 1: Die Kartoffeln kochen und pürieren. / Schritt 2: Den Knollensellerie in Würfel schneiden und 20 Minuten bei 120°C im Ofen knusprig backen. / Schritt 3: Den Safran in eine Schüssel mit Wasser geben und in der Mikrowelle erhitzen. / Schritt 4: Das Safranwasser mit dem Kartoffelpüree vermengen und Pfeffer hinzufügen. / Schritt 5: Die Sojaflocken rösten und mit den Selleriewürfeln vermengen. / Schritt 6: Die glutenfreien Spaghetti N°5 nach der empfohlenen Zeit al dente kochen, abgießen und mit der Sauce auf niedriger Stufe vermengen. / Schritt 7: Auf einem Teller anrichten und mit den knusprigen Sojaflocken und den Selleriewürfeln garnieren. / Schritt 8: Genießen: Buon appetito!

Open Carbonara ist nur der Anfang eines interkulturellen und inklusives Projekts, das in der Küche beginnt: Es ist der Start für die Plattform Open Recipes von Barilla (zu finden unter https://open-recipes.barilla.com/), die die Art des Zusammenkommens über den gemeinsamen Genuss fördern möchte. Die Online-Plattform wird demnächst 140 Pasta-Rezepte für verschiedene Ernährungsformen umfassen und wird ständig erweitert, um möglichst vielen Bedürfnissen und Präferenzen gerecht zu werden.

Open Carbonara und Open Recipes stehen für den Respekt, den Barilla der Tradition entgegenbringt, aber auch für die Offenheit, mit der italienische Klassiker auf kreative Weise weiterentwickelt werden. Mit der Überführung der traditionellen Carbonara in das inklusive Open Carbonara-Rezept möchte Barilla die Diskussion darüber anregen, wie wichtig es ist, unsere Küchen für alle Menschen zu öffnen - unabhängig von ihren Ernährungspräferenzen und kulturellen Unterschieden. Denn der gemeinsame Genuss ist ein Zeichen der Liebe.

**Alle Statistiken stammen aus einer Umfrage des globalen Marktführers 3Gem unter 2.000 Befragten in Deutschland, die zwischen dem 10. und 17. Februar 2023 im Auftrag von Barilla durchgeführt wurde.

*Über das "Open Carbonara"-Team:

Marco Martini: Der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Küchenchef Marco Martini führt sein Restaurant in Rom seit 2016. Unter den unzähligen Gerichten, die er zubereitet hat, war die Carbonara in seiner Kochkarriere immer präsent. Im Alter von nur 24 Jahren kreierte er die inzwischen berühmten "Negativa di Carbonara" (gefüllte Ravioli).

Asma Khan: Asma Khan ist eine der bekanntesten Köchinnen Großbritanniens. Sie ist Inhaberin eines der besten indischen Restaurants in London, des "Darjeeling Express". Die Gerichte, die in ihrem Restaurant serviert werden, sind eine Hommage an Asmas mogulische Vorfahren und die Straßen von Kalkutta. Das gesamte Fleisch, das für die Gerichte verwendet wird, ist HMC-zertifiziert (halal).

Jasmine Guetta und Manuel Kanah: Benedetta Jasmine Guetta ist eine italienische Food-Fotografin, Stylistin und Rezeptentwicklerin. Manuel Kanah ist ein in Italien lebender Development Manager mit eigenem Restaurant. Gemeinsam haben sie den ersten und bekanntesten Blog für jüdische Küche und koschere Lebensmittel in Italien gegründet: "Lebna".

Giulia Tomelleri: Giulia Tomelleri ist eine Content Creatorin mit Fokus auf vegetarischen Lebensmitteln. Auf ihren sozialen Kanälen teilt sie rein pflanzliche Gerichte und alternative, leckere Rezepte ohne Fleisch. Giulia ist davon überzeugt, dass die Reduzierung unseres Fleischkonsums ein großer Schritt in Richtung einer größeren Veränderung sein kann.

Victoire Gouloubi: Victoire Gouloubi gehört zu den bekanntesten Köchinnen Italiens. Nach der Eröffnung ihres eigenen Restaurants ist sie nun als Gesicht des italienischen Verlags Gambero Rosso im Fernsehen zu sehen. Sie setzt sich für eine integrativere Küche für Frauen ein und schlägt mit ihrer Kochphilosophie eine kulinarische Brücke zwischen Afrika und Italien.

Über die Barilla-Gruppe:

Barilla ist ein nicht börsennotiertes Familienunternehmen, das von den Brüdern Guido, Luca und Paolo Barilla geleitet wird. Gegründet wurde das Unternehmen von ihrem Urgroßvater Pietro Barilla, der 1877 eine Bäckerei in Parma eröffnete. Heute ist Barilla in Italien und in der ganzen Welt für die hervorragende Qualität ihrer Lebensmittel bekannt. Mit den Marken - Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina und Vesta, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Tolerant und Pasta Evangelists - setzt sich das Familienunternehmen für eine schmackhafte, herzhafte und ausgewogene Ernährung ein, die sich an der mediterranen Küche und dem italienischen Lebensstil orientiert. Als Pietro Barilla vor 145 Jahren sein Geschäft in Parma eröffnete, ging es ihm vor allem darum, gute Lebensmittel herzustellen. Dieser Grundsatz ist heute zum Geschäftsprinzip von Barilla geworden. So arbeiten aktuell 8.700 Menschen, die diese zentralen Werte und die Leidenschaft für Qualität teilen, für das Unternehmen und innerhalb der Lieferantenkette. Seit 1987 sammelt und bewahrt ein historisches Archiv die 145-jährige Geschichte des Unternehmens, die nun über das Portal-Museum www.archiviostoricobarilla.com für alle zugänglich ist und den Weg einer Ikone unter den "Made in Italy"-Produkten sowie die Veränderungen in der italienischen Gesellschaft dokumentiert. Weitere Informationen unter: www.barillagroup.com; Twitter: @barillagroup; LinkedIn: Barilla Group; Instagram: @barillapeople

