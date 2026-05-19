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Feuchteschäden an Garagen werden oft zu spät erkannt

Wie sie entstehen und was Eigentümer dagegen tun können

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Köln / Bergsich Gladbach (ots)

Feuchteschäden in Garagen sind weit verbreiteter, als viele Immobilieneigentümer vermuten. Gleichzeitig wird oft zu spät reagiert: Nur rund 15 Prozent der Betroffenen ergreifen sofort Maßnahmen, ein Viertel bleibt sogar ganz untätig. Darauf weist eine repräsentative Befragung von 2.000 Immobilieneigentümern durch das Marktforschungsinstitut "heute und morgen" im Auftrag des Sanierungsspezialisten ISOTEC hin. Die Untersuchung zeigt außerdem: 65 Prozent der befragten Eigentümer verfügen über eine Garage - ob im Haus integriert, angebaut oder freistehend.

Warum Garagen besonders anfällig für Feuchteschäden sind

"Garagen gehören zu den Teilen eines Gebäudes, die besonders stark belastet werden", erklärt Dipl.-Ing. Thomas Molitor, stellvertretender Technischer Leiter des Sanierungsunternehmens ISOTEC mit 85 Fachbetrieben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum einen bringen Fahrzeuge Feuchtigkeit und im Winter Streusalz ein. Zum anderen dringt bei mangelhafter Abdichtung Feuchtigkeit aus dem Erdreich in Garagenböden und Wände ein. Auch undichte Regenrinnen oder nicht dicht abschließende Garagentore begünstigen Feuchteschäden in der Garage.

Woran erkennt man Feuchteschäden in der Garage?

Feuchteschäden zeigen sich oft schleichend. Typische Anzeichen sind muffiger Geruch, Risse in Betonböden und Wänden, abplatzender Putz, abblätternde Farbe und Schimmelbildung. In fortgeschrittenen Fällen beginnt sogar der im Beton liegende Bewehrungsstahl zu rosten.

Warum reagieren viele Eigentümer zu spät?

Während bei Problemen wie Schimmel im Wohnraum, Feuchteschäden im Keller oder am Balkon meist schnell gehandelt wird, reagieren Eigentümer bei Feuchteschäden in der Garage spät oder gar nicht: Nur rund 15 Prozent der Betroffenen ergreifen sofort Maßnahmen, ein Viertel bleibt komplett untätig. Häufige Gründe sind die Angst vor hohen Kosten oder Zweifel an der Dauerhaftigkeit der Sanierung. Zudem versucht fast die Hälfte der Eigentümer, die Schäden in Eigenregie zu beheben, was jedoch selten zu einer dauerhaften Lösung führt.

Wann sollte eine Garagensanierung erfolgen?

Eine Sanierung sollte erfolgen, sobald Feuchtigkeit sichtbar oder messbar ist. "Wenn Feuchtigkeit dauerhaft in Böden und Mauerwerk eindringt, kann dies auf lange Sicht zu gravierenden Schäden führen", warnt Dipl.-Ing. Thomas Molitor. Der ISOTEC-Experte empfiehlt deshalb dringend eine nachhaltige Sanierung. Der erste Schritt ist daher immer eine professionelle Analyse. Nur so lassen sich Ursachen eindeutig bestimmen und ein nachhaltiges Sanierungskonzept entwickeln.

Welche Maßnahmen helfen gegen Feuchteschäden in der Garage?

"Je nach Schadensursache kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz", erläutert ISOTEC-Experte Molitor. Steigt Feuchtigkeit kapillar aus dem Boden in die Garagenwände auf, stoppt eine Horizontalsperre, beispielsweise mit ISOTEC-Spezialparaffin, diesen Vorgang dauerhaft. Dringt Feuchtigkeit seitlich aus dem Erdreich ein, verhindert ein mehrstufiges Innen- bzw. Außenabdichtungssystem den Feuchteeintritt. Ist der Garagenboden betroffen, schützen mehrstufige Beschichtungssysteme langfristig vor einem Wassereintritt.

Bei Rissen in Beton und Fugen zwischen den Bauteilen, empfiehlt Dipl.-Ing. Molitor innenseitig Polyurethan-Harz (PU-Harz) injizieren zu lassen. Das bewirkt eine dauerhafte, elastische und wasserdichte Abdichtung bis zu einer Rissweitenänderung von circa 10 Prozent. Sind stärkere Rissweitenänderungen bzw. Fugenbewegungen zu erwarten, hat sich das ISOTEC-Flexbandsystem bewährt, das über eine Dehnbarkeit von bis zu 400 Prozent verfügt.

Hat sich in der Garage bereits Schimmel gebildet, sollte dieser fachgerecht entfernt, der befallene Bereich gereinigt und mit einem Spezial-Alkohol behandelt werden.

Was ist entscheidend für eine nachhaltige Garagensanierung?

Entscheidend ist immer die Kombination aus genauer Ursachenanalyse und fachgerechter Ausführung der Sanierung. "Nur durch eine nachhaltige und fachgerechte Sanierung bleiben Garagen langfristig nutzbar, werden vor substanziellen Schäden geschützt und in ihrem Wert für die Immobilie erhalten", resümiert ISOTEC-Experte Dipl.-Ing. Thomas Molitor.

Weitere Informationen zur Sanierung von Feuchteschäden in Garagen unter www.isotec.de/garagensanierung.

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