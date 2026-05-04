ISOTEC GmbH

Christoph Ulrich ist Franchise-Partner des Jahres 2026

ISOTEC-Partner aus dem Allgäu gewinnt erstmals verliehenen Preis des Deutschen Franchiseverbandes

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach / Kempten (ots)

Große Spannung vergangenen Dienstagabend beim Franchise Forum in Berlin, der wichtigsten Fachtagung der deutschen Franchisewirtschaft. Als die Jury den Namen Christoph Ulrich vorliest, bricht im Saal Applaus aus: mehr als 300 Gäste feiern den Geschäftsführer der Bauabdichtung Ulrich GmbH & Co. KG aus Kempten als Franchise-Partner des Jahres 2026. Der Deutsche Franchiseverband e.V. verleiht diesen Preis in diesem Jahr erstmals - und Ulrich gewinnt ihn gleich beim Auftakt: Er setzt sich in einem Wettbewerb mit 42 Bewerbungen und einem starken Teilnehmerfeld durch. Horst und Tino Becker, Geschäftsführung der ISOTEC GmbH, begleiten ihn auf die Bühne.

"Christoph Ulrich steht für nachhaltiges Wachstum und hohe Qualitätsorientierung. Mit seinem Engagement wirkt er weit über seinen eigenen Betrieb hinaus in das gesamte System hinein." Sabine Krämer, awicontax, Award-Partner.

"Ich bin sehr glücklich über den Preis. Für mich war allein die Nominierung etwas ganz Besonderes. Und ein ganz großer Dank für die Unterstützung geht an meine Frau und an mein Team, das ich am liebsten jetzt hier bei mir hätte!" Christoph Ulrich, Geschäftsführer Bauabdichtung Ulrich GmbH & Co. KG

Vom Nachfolger zum Vorbildunternehmer

Seit Sommer 2023 führt Christoph Ulrich den ISOTEC-Fachbetrieb im Allgäu. Was er seitdem aufgebaut hat, geht weit über solides Wachstum hinaus: In kurzer Zeit hat er einen Betrieb geformt, der wirtschaftlich stark, kulturell gefestigt und regional tief verwurzelt ist. Die Jury des Deutschen Franchiseverbandes würdigt ausdrücklich, dass er unternehmerischen Erfolg mit hoher Identifikation im System verbindet und damit eine Vorbildfunktion über den eigenen Betrieb hinaus einnimmt. Parallel zum wirtschaftlichen Wachstum hat Ulrich seine Organisation gezielt ausgebaut. Entscheidend ist dabei nicht nur die Zahl, sondern die Qualität des Miteinanders. Im Rahmen der externen Great-Place-to-Work-Befragung 2025 erreichte der Betrieb eine Spitzenbewertung, die ihn zu den besten Arbeitgebern in Bayern und zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland zählen lässt.

Stolz in der ISOTEC-Familie

Horst und Tino Becker, Geschäftsführung der ISOTEC GmbH, bringen es auf den Punkt:

"Es gibt über 100.000 Franchise-Partner in Deutschland. Und einer von uns steht hier auf dem Treppchen und ist die Nummer 1. Das ist etwas ganz Besonderes - für Chris, für sein Team und für die gesamte ISOTEC-Gruppe." Horst Becker & Tino Becker, Geschäftsführung ISOTEC GmbH

Über ISOTEC

Die ISOTEC GmbH ist einer der führenden Spezialisten für Bauwerksabdichtung im deutschsprachigen Raum. Mit über 85 inhabergeführten regionalen Fachbetrieben in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien sowie mehr als 120.000 erfolgreich sanierten Objekten steht ISOTEC seit der Gründung 1990 für Qualität, Innovationskraft und partnerschaftliches Miteinander. Eigene geschulte Mitarbeiter führen die handwerklichen Dienstleistungen auf höchstem Niveau durch. 2025 wurde ISOTEC vom Deutschen Franchiseverband e.V. als Franchisegeber des Jahres ausgezeichnet.

Über den Deutschen Franchiseverband e.V.

Der Deutsche Franchiseverband ist die wirtschaftspolitische Interessenvertretung des Geschäftsmodells Franchise in Deutschland und repräsentiert als Qualitätsgemeinschaft rund 450 Mitglieder aus etwa 25 verschiedenen Branchen - darunter Handel, Handwerk, Pflege, Gastronomie, Immobilienwirtschaft und Tourismus. Insgesamt stehen die durch ihn vertretenen Franchisesysteme mit Ihren Franchisenehmern für rund 11 Prozent aller Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland. Diese meist mittelständisch geprägten Franchiseunternehmen beschäftigten 2023 mehr als 830.000 Mitarbeiter in über 190.000 Standorten und erwirtschafteten einen Umsatz von rund 150 Milliarden Euro.

Original-Content von: ISOTEC GmbH, übermittelt durch news aktuell