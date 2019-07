SOKA-BAU

Bautätigkeit lässt im Frühjahr etwas nach - Arbeitsvolumen sinkt im Mai

Die Auswertung der von den Unternehmen der Bauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hat ergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im Mai saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 1,2 % gesunken ist. Auch die Bruttolohnsumme gab nach, während die Zahl der gewerblichen Arbeitnehmer nur leicht zurückging. Dies dürfte auch an der positiven Entwicklung zum Jahresbeginn gelegen haben. Begünstigt durch die milde Witterung konnte bereits in den Wintermonaten in großen Teilen durchgearbeitet werden, so dass die übliche Frühjahrsbelebung ausbleibt.

Auch die leichte Eintrübung der Frühindikatoren darf nicht überbewertet werden. Zwar sind die (volumenmäßigen) Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe seit Ende vergangenen Jahres rückläufig. Allerdings haben die Baugenehmigungen im Hochbau im April wieder zugelegt (3,5 % zum Vormonat). Darüber hinaus ist der Auftragsbestand im ersten Quartal aufgrund unerledigter Aufträge auf ein neues Rekordhoch gestiegen, so dass von fehlender Nachfrage nach wie vor keine Rede sein kann.

Die Rahmenbedingungen bleiben zudem günstig, auch wenn sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld eingetrübt hat. Die Hypothekenzinssätze sind aufgrund erwarteter weiterer expansiver Maßnahmen der EZB weiter gefallen und haben das niedrigste Niveau seit Ende des Jahres 2016 markiert. Die jüngst verabschiedete Möglichkeit der Sonderabschreibung im Mietwohnungsbau setzt zudem Investitionsanreize. Unterdessen verbesserte sich die Stimmung bei den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes zuletzt zwar leicht, deutet aber nach wie vor auf eine Schrumpfung der Produktion hin. Damit dürften vorerst keine Kapazitätserweiterungen oder stärkere Wirtschaftsbauinvestitionen in Planung sein. Im öffentlichen Bau stützt in diesem Jahr noch der Investitionshochlauf des Bundes. Für das Gesamtjahr erwartet der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) einen Anstieg des nominalen Umsatzes im Bauhauptgewerbe um 8,5 %.

