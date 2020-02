BKK24

"Lebensstiländerung statt Selbstoptimierung"

Prof. Glaeske begleitet Frühjahrskur

Bei der "Länger besser leben."-Aktion kann jeder mitmachen

Viele kleine Angebote mit großen Wirkungen

Bild-Infos

Download

Obernkirchen/Bremen (ots)

Die Themen Prävention und Gesundheitsförderung haben Hochkonjunktur - und finden sich häufig in den gerade zum Jahresanfang vielfach formulierten "Guten Vorsätzen" wieder. Prof. Gerd Glaeske, wissenschaftlicher Leiter des "Länger besser leben."-Instituts, einer Kooperation von der Universität Bremen und der Krankenkasse BKK24, sieht den Gesundheitstrend aber nicht nur positiv: "Oft wird dies mit Selbstoptimierung und Gesundheitswahn in Verbindung gebracht, wobei fast täglich neue Moden und Wundermeldungen durch die Medien gehen." Dabei seien die "alten Botschaften" immer noch die besten und wirksamsten: vernünftige und überlegte Ernährung, ausreichend Bewegung, Verzicht auf das Rauchen, eingeschränkter Alkoholkonsum. Aber wie gelingt der Schritt von der guten Absicht zur Lebensstiländerung? "Immer wieder gibt es eine Diskrepanz, dass die Menschen, die am dringendsten etwas ändern müssten, am meisten Schwierigkeiten mit der Umsetzung der Präventionsziele haben", bezieht sich Prof. Glaeske auf diverse Studien. Dies könne verschiedene Gründe haben: Die Bedingungen, in denen Menschen leben und arbeiten, seien nach wie vor unterschiedlich und beeinträchtigten so die Gesundheit vieler Personen. Es gebe aber auch Unterschiede bei den Menschen. Manche seien erblich vorbelastet oder hätten nicht dieselbe Widerstandskraft wie andere.

Unter anderem vor diesem Hintergrund hat das "Länger besser leben."-Institut die Frühjahrskur entwickelt. Die Frühjahrskur soll "Fit für den Frühling" machen und hält dafür - gerade auch für diejenigen, die ihren Lebensstil verändern möchten - viele motivierende Angebote parat. Dazu zählen vor allem Inhalte rund um Bewegung und Ernährung: körperliche Aktivitäten im Freien, schmackhafte Kochideen zum Nachmachen, viele wertvolle Informationen als Grafiken, Videos, Präsentationen und als Online-Coach. Es wird erklärt, warum "Gesundes Trinken" so wichtig ist, welche Rolle Bitterstoffe und Kräuter spielen und weshalb Gesundheit im Darm beginnt. "Nur einige von vielen Aspekten, die auf die Teilnehmer warten und echte Mehrwerte im Alltag bieten. Sie können sich auf uns verlassen, dass Sie sich etwas Gutes tun, wenn Sie mitmachen. Viele kleine Maßnahmen können eine große Wirkung entfalten", freut sich Prof. Glaeske auf den Start der Frühjahrskur Mitte Februar.

Prof. Glaeske begleitet die Frühjahrskur nicht nur, der Gesundheitsexperte ist auch derjenige, der den Teilnehmern während des Aktionszeitraums einmal in der Woche eine E-Mail mit frischen Inhalten für einen fitten Start in den Frühling schickt. Mitmachen kann jeder, unabhängig von einer Mitgliedschaft bei der BKK24. Einfach anmelden unter www.bkk24.de/fruehjahrskur.

Pressekontakt:

"Länger besser leben."-Institut

an der Universität Bremen

Wissenschaftlicher Leiter Prof. Gerd Glaeske

E-Mail: glaeske@uni-bremen.de

Telefon: 0421 218 58558

www.socium.uni-bremen.de

www.bkk24.de/lbl-institut

Original-Content von: BKK24, übermittelt durch news aktuell