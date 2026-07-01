Stiftung Jugend forscht e.V.

"Wozu Zukunft? Finde deine Antwort." - Auftakt zur 62. Wettbewerbsrunde von Jugend forscht

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Kinder und Jugendliche können sich ab sofort online anmelden und innovative Projekte in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik erarbeiten

Unter dem Motto "Wozu Zukunft? Finde deine Antwort." startet Jugend forscht in die neue Runde. Ab sofort können sich junge Menschen wieder bei Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb anmelden. Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende sind aufgerufen, in der 62. Wettbewerbsrunde innovative und spannende Forschungsprojekte in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu präsentieren.

Krisen und Instabilität prägen unsere Welt - das verunsichert. Doch statt bei der Frage nach dem "Warum" stehenzubleiben, laden wir junge Menschen ein, den Blick auf das "Wie weiter" zu richten und selbst Antworten zu geben. Jugend forscht 2027 ist der Ort, um Zweifel in Innovation zu verwandeln. Wir suchen junge Köpfe, die nicht nur zuschauen, sondern anpacken. Die ihre Neugier und ihre Kreativität nutzen, um Lösungen für die Probleme von heute zu finden und die Welt von morgen aktiv zu gestalten. Unsere Frage an den Forschungsnachwuchs lautet daher: Worauf wartet ihr? Zeigt uns eure Forschung, eure Antwort, eure Zukunft. Macht mit - bei Jugend forscht 2027!

Am Wettbewerb können junge Menschen bis 21 Jahre teilnehmen. Jüngere Schülerinnen und Schüler müssen im Anmeldejahr mindestens die 4. Klasse besuchen. Studierende dürfen sich höchstens im ersten Studienjahr befinden. Stichtag für diese Vorgaben ist der 31. Dezember 2026. Zugelassen sind sowohl Einzelpersonen als auch Zweier- oder Dreierteams. Die Anmeldung für die neue Runde ist bis 30. November 2026 möglich. Bei Jugend forscht gibt es keine vorgegebenen Aufgaben. Das Forschungsthema wird frei gewählt. Wichtig ist aber, dass sich die Fragestellung einem der sieben Fachgebiete zuordnen lässt: Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik sowie Technik stehen zur Auswahl.

Für die Anmeldung im Internet sind zunächst das Thema und eine kurze Beschreibung des Projekts ausreichend. Im Januar 2027 müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine schriftliche Ausarbeitung einreichen. Ab Februar finden dann bundesweit die Regionalwettbewerbe statt. Wer hier gewinnt, tritt auf Landesebene an. Dort qualifizieren sich die Besten für das Bundesfinale Ende Mai 2027. Auf allen drei Wettbewerbsebenen werden Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von mehr als einer Million Euro vergeben.

"Bei der Teilnahme am Wettbewerb entwickeln junge Menschen eigenständig Forschungsfragen, gestalten originelle Lösungswege, treten in den aktiven Austausch, arbeiten im Team und lernen, Informationen zu hinterfragen, zu bewerten und daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen", sagt Dr. Jessica Bönsch, Geschäftsführende Vorständin der Stiftung Jugend forscht e. V. "Auf diese Weise vermittelt Jugend forscht Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken - diese gelten als zentrale Zukunftskompetenzen in unserer zunehmend komplexen Welt."

Die Teilnahmebedingungen, das Formular zur Online-Anmeldung sowie weiterführende Informationen und das aktuelle Plakat zum Download gibt es im Internet unter www.jugend-forscht.de.

Original-Content von: Stiftung Jugend forscht e.V., übermittelt durch news aktuell