Marktführer QUADRA energy vor neuen Horizonten

Thomas Krings: "Vom Wind zur Sonne zur Batterie: hier entsteht eine umfassende Plattform."

QUADRA energy künftig der verlässliche Lotse für Erneuerbare Energien: "Piloting Renewable Energies"

Einladung an Fachpublikum zum Besuch auf der E-world

Bei der E-world 2025 stehen die Zeichen tatsächlich auf Erfolg: Europas Leitmesse der Energiewirtschaft meldet mit über 960 ausstellenden Unternehmen, Institutionen und Verbänden eine Rekord-Ausstellerzahl. Um die große Nachfrage nach Ausstellungsflächen zu bedienen, soll zur E-world 2026 eine weitere Messehalle geöffnet werden, wie die Veranstalter schon jetzt ankündigen. Von besonders großem Interesse für die Besucher der Fachmesse vom 11. bis 13. Februar in den Essener Messehallen wird auch in diesem Jahr wieder Deutschlands führender Aggregator für Erneuerbare Energien QUADRA energy sein. Denn das Düsseldorfer Unternehmen ist nicht nur von Fachmedien gerade erst wieder zum Marktführer im Bereich der Direktvermarktung von Erneuerbaren Energien gekürt worden. Die seit 2023 unter dem Dach des internationalen Multi-Energie-Unternehmens TotalEnergies als Mutterkonzern angesiedelten Grünstrom-Experten haben sich inzwischen auch als zuverlässige Lotsen im Markt der Erneuerbaren Energien in Deutschland bewährt: Unter dem Motto "Piloting Renewable Energies" halten sie den Ausbau Erneuerbarer Energien in Deutschland und die Energiewende auf Kurs.

Fachzeitschriften wie ZfK, e&m, energate und montel haben jüngst in ihren Leitartikeln zur Direktvermarktung erneut die herausragende Position von QUADRA energy im Bereich der Direktvermarktung von Erneuerbaren Energien unterstrichen: die Düsseldorfer wurden wieder Marktführer mit einem beeindruckenden Portfolio von 10,4 GW zum 1. Januar 2025 und einer prognostizierten Stromproduktion von 18 bis 19 TWh für das Jahr 2025. Damit setzt QUADRA energy neue Maßstäbe in der Branche. Diese Zahlen verdeutlichen einen Vorsprung von über 1 GW zu den Wettbewerbern und stehen für einen Marktanteil von rund 19 Prozent bei neu gebauten Windenergieanlagen. Zudem untermauern sie QUADRA energys Rolle als innovativer Vorreiter der Energiewende und als verlässlicher Partner für Betreiber von PV- und Windenergieanlagen.

"Wir sind sehr stolz darauf, uns in den letzten zwölf Jahren diese herausragende Marktposition erarbeitet zu haben", freut sich QUADRA-energy-Sprecher Dr. Thomas Krings über den Erfolg. Und er betont: "Für uns ist das kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Wir setzen Qualität vor Menge; das hat sich bewährt. Mit unseren Produkten wollen wir nicht nur einer von vielen sein, sondern die Premium-Lösung der Herausforderungen unserer Kunden."

Piloting Renewable Energies: Digitalisierung für weiteres Wachstum

Daher denkt beim Marktführer niemand ans Zurücklehnen oder Ausruhen auf dem Erreichten - im Gegenteil: So befindet sich aktuell die Weiterentwicklung der QUADRA-energy-Plattform im Fokus des Unternehmens, damit durch kontinuierliche Fortschritte bei den digitalen Services alle Herausforderungen der Energiewende gemeistert werden können. Darüber hinaus setzt QUADRA energy auch auf Digitalisierung für weiteres Wachstum.

Seit 2012 hat sich QUADRA energy zu einem der wichtigsten Anbieter eines kompletten Dienstleistungsspektrums entlang der energielogistischen Wertschöpfungskette für Erneuerbare Energien in Deutschland fortentwickelt und sich dabei als Pionier in der Digitalisierung der Energiewende etabliert. Das Unternehmen verfolgt eine klare strategische Ausrichtung, die auf modernsten Technologien basiert.

Als exemplarisch für diese erfolgreiche Strategie darf die QUADRA-energy-Plattform gelten. Sie bietet ein digital gestütztes End-to-End-Managementsystem, das die wetterabhängige Stromerzeugung aus dezentralen nachhaltigen Energiequellen in eine zuverlässige Stromversorgung transformiert. Mit einer Gesamtkapazität von über 10 GW verbindet die Plattform Produzenten von Erneuerbarem Strom und Flexibilitätsanbieter wie Batteriespeicher mit den Strommärkten sowie den Abnehmern von nachhaltigem Strom. Bereits 2024 ermöglichte QUADRA energy Betreibern von PV-Anlagen ab 100 kW den vollständig digitalen Zugang zu ihrer Plattform.

Piloting Renewable Energies - ein verlässlicher Lotse muss vieles im Blick haben, um sicher zu navigieren. Das garantieren die QUADRA-energy-Expertenteams. Ihre Kompetenz und Erfahrung - unterstützt von smarten, innovativen Technologien und Künstlicher Intelligenz (KI) - bilden das Fundament des ganzheitlichen energiewirtschaftlichen Dienstleistungsmanagements des Unternehmens für den Markt der Erneuerbaren Energien: von der Wetterprognose bis zur Steckdose.

Dabei hat QUADRA energy immer auch Preissicherheit im Fokus - für die Grünstromerzeuger ebenso wie für die Abnehmerseite. Diesbezüglich bietet der Marktführer seinen Betreiberkunden zur langfristigen Absicherung ihrer Erlöse eigens für sie maßgeschneiderte Lösungen im Rahmen sogenannter Green Power Purchase Agreements (PPA). Oder QUADRA energy kümmert sich um den Weiterbetrieb von Post-EEG Windenergieanlagen. Damit beschleunigt das Unternehmen ebenfalls die Energiewende. Gleichermaßen sichert es seinen Kunden auf der Abnehmerseite mittels spezieller Stromlieferverträge Versorgungs- und Preissicherheit.

Angesichts des geplanten weiteren Ausbaus Erneuerbarer Energien in Deutschland, der auch mehrere Tausend neue Solaranlagen pro Jahr umfasst, wird der Einsatz digitaler Lösungen immer wichtiger: "So stellen etwa das kürzlich verabschiedete Solarspitzengesetz oder die Idee der Bundesregierung, die Direktvermarktungspflicht auf Anlagen mit mehr als 25 kW auszuweiten, Betreiber vor neue Herausforderungen", erläutert QUADRA-energy-Sprecher Dr. Thomas Krings. Doch damit werden sie nicht alleingelassen: "Mit der QUADRA-energy-Plattform bieten wir unseren Kunden weiterhin Produkte in der von uns gewohnten Qualität, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden", erklärt Dr. Krings.

Zu diesem Zweck wird die Plattform zusätzlich auch dem Partnernetzwerk aus kommunalen und regionalen Versorgern, Stadtwerken, Projektentwicklern und Anlagenbauern, alles wichtige Partner von QUADRA energy, zur Verfügung gestellt. "Diese Partner sind oft die ersten Ansprechpartner für Anlagenbetreiber zum Thema Direktvermarktung", weiß Dr. Krings. Hierbei bietet QUADRA energy seinen Partnern eine nahtlose Integration der personalisierten, digitalen Services in deren Homepages und Produktwelten. Und trägt auch damit maßgeblich dazu bei, die Energiewende erfolgreich zu gestalten.

Die QUADRA-energy-Plattform ist seit ihrem Start 2024 erfolgreich angelaufen, wie Dr. Krings zufrieden feststellt, und wird dieses Jahr mit neuen Features erweitert. Dabei verfolgt QUADRA energy das klare Ziel einer vollständigen Digitalisierung des Direktvermarktungsgeschäftes, wie der Geschäftsführer ankündigt.

Integrated Power - Cross Market Strategie für Batteriespeicher

Von großer Bedeutung, um nicht zu sagen unverzichtbar für das weitere Vorankommen der Energiewende ebenso wie für die progressive Integration Erneuerbarer Energien in den Strommarkt sind Batterien: "Sie sind notwendig und werden bereits heute über die QUADRA-energy-Plattform in den Markt integriert", stellt Dr. Krings fest. Hier entwickelt der Marktführer weiter, was er aus der Direktvermarktung längst kann, und bietet diesen Service seinen Kunden an.

"Auch unabhängig vom Kundengeschäft wird QUADRA energy im Rahmen der Integrated Power Strategie von TotalEnergies Batteriespeicher optimieren", kündigt der Geschäftsführer weiter an. Diese Absicht untermauert er mit Fakten und Kennzahlen: Der Ausbau von fast 30 GW an Solaranlagen in den vergangenen beiden Jahren hat den Strommarkt stark beeinflusst. So gab es dieses Jahr fast 500 Stunden mit negativen Spotpreisen - "ein Rekord", wie Dr. Krings hervorhebt. Zusätzlich stieg die Preisvolatilität deutlich. Die durchschnittliche Differenz zwischen dem niedrigsten und höchsten Preis an einem Tag in der Day-Ahead-Auktion für 2024 betrug 117 EUR/MWh, im Sommer sogar noch mehr. Am 6. November 2024, einem Tag mit minimaler Produktion aus Erneuerbaren, stiegen die Preise sogar auf über 900 EUR/MWh.

"Zur Stabilisierung benötigt das deutsche Stromsystem daher dringend flexible Anlagen", macht der QUADRA-energy-Geschäftsführer deutlich. Daher werde das Unternehmen gemeinsam mit der Konzernmutter TotalEnergies Flexibilitäten wie Batteriespeicher in den deutschen Strommarkt integrieren. Das 100 MW-Projekt in Dahlem, das durch das von TotalEnergies Anfang 2024 akquirierte Unternehmen Kyon Energy aus München errichtet wird, soll dabei nur der Anfang sein.

QUADRA energy hat in den vergangenen Jahren intensiv an der Optimierung von Batteriespeichern in verschiedenen Märkten gearbeitet. Folgerichtig wurden entsprechende Handelstools basierend auf dem Know-how des Unternehmens aus der Direktvermarktung entwickelt, darunter Prognosen, KI, Automatisierung und algorithmischer Handel. "Heute können wir nun Betreibern von Batteriesystemen unsere Optimierungsleistungen in bewährter QUADRA-energy-Qualität anbieten", resümiert Dr. Krings.

Wie er berichtet, hat das Unternehmen bereits heute mehr als 300 MW an Batteriespeichern gesichert. Die Optimierung erster Speicher ist in den vergangenen Wochen erfolgreich gestartet. Bereits zum Jahresende sollen mehr als 200 MW an Speicher auf der QUADRA-energy-Plattform optimiert werden. Diese Speicher kommen zum einen aus sogenannten Innovationsausschreibungen in Kombination mit einer Solaranlage oder es sind Stand-Alone-Speicher - unter anderem auch aus der Pipeline der Konzern-Schwester Kyon.

Erneuerbare Energien "massetauglich" machen

Mit der Direktvermarktung grünen Stroms an den Strombörsen sorgt QUADRA energy für die nachhaltige Marktintegration der Erneuerbaren. Zudem trägt der Marktführer mit seinen Services auf Basis innovativer digitaler und KI-Technologien maßgeblich dazu bei, Erneuerbare Energien buchstäblich massetauglich zu machen. Indem man allen Betreibern von Windenergie- und Solaranlagen genau das individuell für sie konfigurierte Rundum-Sorglos-Paket an Dienstleitungen bietet, das es ihnen ermöglicht, ihren Grünstrom erfolgreich in den Markt zu bringen.

Dabei setzen die QUADRA-energy-Teams konsequent auf Prozessexzellenz und -effizienz - immer kundenorientiert und kundenfreundlich. So werden auch der fluktuierende Wind- und Solarstrom prognostizierbar gemacht. Konkret sorgt QUADRA energy mit zuverlässigen Vorhersagen für eine präzise Netzführung ebenso wie für eine nachhaltige Reduzierung von teurer Ausgleichenergie. Das minimiert die volkswirtschaftlichen Kosten für die Marktintegration der Erneuerbaren erheblich.

Mit seinen innovativen Instrumenten macht der Grünstrom-Spezialist allerdings nicht nur Strombörsen, Termin- und Spotmärkte für Anlagenbetreiber zugänglich, sondern auch die dezentrale Erzeugungswelt für jegliche Abnehmer von nachhaltigem Strom. Dabei prädestinieren Expertise und smarte Dienstleistungen QUADRA energy zugleich als gefragten Partner von EE-Anlagenbetreibern, ebenso wie von Energieversorgern, Stadtwerken sowie Stromkunden aus allen Marktsegmenten.

So kann QUADRA energy Partnern, insbesondere aufseiten der Stadtwerke, neben der Direktvermarktung ausschließlich grüner Energie auch die Direktvermarktung als White-Label-Produkt offerieren. Hierbei kümmern sich die Experten des Marktführers um alle damit zusammenhängenden Leistungen, sodass sich die Kunden auf ihr eigentliches Geschäft konzentrieren können.

Ganz gleich in welcher Konstellation gilt somit für QUADRA energy: Piloting Renewable Energies!

