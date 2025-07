CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Sommerlounge Startup Summit: Bayern ist das Gründerland Nummer 1

München (ots)

Auch in diesem Jahr lädt die CSU-Landtagsfraktion vor der Sommerpause wieder junge Entscheiderinnen und Entscheider aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur zur Sommerlounge ein. In entspannter Atmosphäre eines Start-Up Summit wird diesmal über die Zukunft des Gründungsstandorts Bayern diskutiert - mit einem klaren Ziel: Bayern weiter zur Gründerhochburg Europas auszubauen. Bayern ist mit Abstand das erfolgreichste Startup-Land in Deutschland:

2,1 Milliarden Euro Wagniskapital gingen allein im ersten Halbjahr 2025 an Start-ups aus Bayern - das ist fast die Hälfte des bundesweiten Volumens. 6 der 10 Start-ups mit Einhorn-Potenzial im Jahr 2024 kamen aus Bayern. Boom-Branchen wie Künstliche Intelligenz, Energietechnologie und Sicherheits- und Verteidigungstechnologie treiben die Entwicklung. Die starke regionale Infrastruktur und Wirtschaftskraft wirken als Motor dieses Erfolgs.

Beim Startup Summit der CSU-Fraktion geht es deshalb um zentrale Fragen: Wie können wir das Gründen noch einfacher machen? Welche Voraussetzungen müssen wir schaffen, um das Potenzial gründungswilliger Menschen voll auszuschöpfen? Und: Warum ist Bayern heute schon das perfekte Gründer-Biotop? Die CSU-Landtagsfraktion freut sich auf den Austausch mit den innovativen Köpfen von heute - und den Zukunftsgestaltern von morgen.

Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion betont: "Start-ups sind der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Sie sorgen mit Innovationen für Wachstum, fördern unseren Wohlstand und schaffen hochwertige Arbeitsplätze. Bayern ist das Silicon Valley Deutschlands. Mit unserer Hightech Agenda investieren wir sechs Milliarden Euro in Forschung und Technologie - so schaffen wir das richtige Umfeld für die Stars von morgen. Für mich entscheidend: Mit dem Superrisikokapitalfonds Bayern unterstützen wir gezielt junge, wachstumsstarke Unternehmen. Wir sind überzeugt: Bayern ist das Land der Gründer - und wir werden alles dafür tun, dass das so bleibt."

Auch Maximilian Böltl, Vorsitzender der AG Junge Gruppe der CSU-Fraktion, sieht in Start-ups eine zentrale Säule für Bayerns Zukunft:

"Bayern entwickelt sich zum Innovations-Hotspot Europas. Die Hälfte des in Deutschland investierten Risikokapitals fließt in Startups bei uns. Unsere Hightech-Agenda wirkt und als CSU-Fraktion haben wir ein Antragspaket in den Landtag eingebracht, mit dem wir Gründer in Bayern weiter beflügeln wollen. Unsere Vision ist klar: Wer in Europa ans Gründen denkt, muss nach Bayern kommen! Mit einer Jugend, die bereits in der Schulzeit zu Unternehmertum befähigt wird. Mit noch mehr Gründungen von Frauen und im ländlichen Raum. Vor allem aber mit viel Vertrauen in die Kraft von Marktwirtschaft und Eigenverantwortung."

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell