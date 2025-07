CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Olympia gehört nach Bayern - CSU-Fraktion fordert Schulterschluss

Olympische und Paralympische Spiele in Bayern sind eine Riesenchance für München, für Bayern und für den Sport. Die CSU-Landtagsfraktion fordert eine enge Zusammenarbeit aller Partner - für eine Olympia-Bewerbung, die Begeisterung in ganz Bayern entfacht und nachhaltige Impulse setzt.

Der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek fordert:

"Olympia in Bayern ist eine einmalige Chance - und wir stehen an der Startlinie. Als CSU-Fraktion sagen wir mit voller Überzeugung: Olympische und Paralympische Spiele gehören nach Bayern! In einer Zeit voller Herausforderungen brauchen wir eine positive Vision, die unsere Gesellschaft verbindet. Tragen wir die Begeisterung gemeinsam in die Fläche - im Schulterschluss mit Vereinen, Verbänden, Parteien und der ganzen Gesellschaft!"

Der Para-Schwimmer und Goldmedaillengewinner in Paris 2024 Josia Topf erklärt:

"Sportlerinnen und Sportler wissen: Vor heimischem Publikum anzutreten, setzt ungeahnte Kräfte frei. Olympische und Paralympische Spiele im Freistaat wären ein Privileg und eine große Ehre. Wenn der Para-Sport von Anfang an eine zentrale Rolle in den Planungen spielt, profitieren auch kommende Generationen von modernen, inklusiven Sportstätten. Das ist ein Gewinn für alle."

Alexandra Burghardt, Leichtathletin, Anschieberin im Zweierbob und Medaillengewinnerin in Peking 2022 und Paris 2024:

"Die Kräfte, die das Heimpublikum bei der EM 2022 bei uns AthletInnen freigesetzt hat, waren einmalig. Genauso wie auch die Emotionen und Erlebnisse, die nicht nur wir, sondern auch alle ZuschauerInnen erlebt haben und für immer in Erinnerung behalten werden. Die European Championships waren für alle - egal ob auf der Bahn oder auf den Rängen - eine rundum bereichernde Zeit. Olympische und Paralympische Spiele können noch viel Größeres bewirken!"

Jörg Ammon, Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbands, betont:

"Gemeinsam schaffen wir mit Olympischen und Paralympischen Spielen in München für Deutschland eine breite Initiative für Sport, Bewegung und eine gesunde Lebensführung. Von klein bis groß und von jung bis alt ist dies in der heutigen Zeit ein dringend notwendiges Signal und wirkt in ganz Deutschland. Unsere Erfahrungen zeigen: Großsportveranstaltungen wie Olympia lassen die Mitgliederzahlen in unseren Vereinen spürbar steigen. Es geht uns dabei keineswegs nur um Medaillen, sondern um ein gesellschaftliches Signal für mehr Sport von Kindesbeinen an - in der Breite und in der Spitze." Martin Stock, Vorsitzender der AG Sport, ergänzt:

"Bayern muss das Herzstück einer deutschen Olympia-Bewerbung sein. Ob Fußball, Eishockey oder die European Championships - Bayern lebt und liebt den Sport. Nur hier sind die meisten Sportanlagen bereits vorhanden. Olympia hat die Kraft, unsere Kinder und Jugendlichen wieder neu für Bewegung, Teamgeist und sportliche Träume zu begeistern. Wir brauchen keine Zweifler, sondern Menschen, die sich mit Mut und Tatkraft hinter der olympischen Idee versammeln."

Thorsten Freudenberger, Vorsitzenden des Landessportbeirats:

"Die European Championships haben eindrucksvoll gezeigt, dass Bayern sportliche Großveranstaltungen nicht nur hervorragend organisieren kann, sondern dass sie auch von den Menschen begeistert angenommen werden. Nachhaltig, ressourcenschonend und im echten olympischen Geist - dafür steht die Münchner Bewerbung. Olympische und Paralympische Spiele in Deutschlands Sportland Nummer 1 - das ist einfach ein perfektes Match!"

