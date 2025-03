CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Bayern steht fest an der Seite der Ukraine: CSU-Fraktion im Austausch mit Yurii Nykytiuk, Generalkonsul der Ukraine in München

München (ots)

Drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist Europas Sicherheitslage angespannter denn je. Die CSU-Landtagsfraktion hat sich daher mit dem Generalkonsul der Ukraine in München, Herrn Yurii Nykytiuk, zu einem Austausch getroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Notwendigkeit, die europäische Sicherheitsarchitektur zu stärken und Deutschland sowie Bayern besser auf mögliche Bedrohungen vorzubereiten. Im April 2024 reiste der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek mit einer bayerischen Delegation bereits in die Ukraine, um Solidarität zu zeigen. Die CSU-Fraktion bekräftigte in dem Gespräch ihre Solidarität mit der Ukraine und unterstrich, dass Bayern weiterhin humanitäre Hilfe leisten sowie die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit vertiefen werde.

Der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek betonte: "Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen zeigen deutlich: Wir müssen unsere Verteidigungsbereitschaft und Widerstandfähigkeit weiter ausbauen. Europas Sicherheit darf nicht als selbstverständlich angesehen werden. Es geht jetzt darum, unsere Demokratie und kritische Infrastruktur gezielt vor Angriffen zu schützen - sei es durch Cyberattacken, Desinformation oder andere Formen der Destabilisierung. Vorbereitet sein ist die Devise! Das braucht jetzt große Anstrengungen, ist aber langfristig für den Frieden in Europa notwendig. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und unterstützen sie mit voller Überzeugung - politisch, wirtschaftlich und humanitär."

Auch Dr. Gerhard Hopp, europapolitischer Sprecher der CSU-Fraktion, hob die zentrale Rolle Europas hervor: "Innerhalb des transatlantischen Bündnisses wird Europa künftig noch stärker gefordert sein. Europa muss selbst mehr Verantwortung übernehmen und sich dafür aufstellen. Deutschland muss dabei gemeinsam mit den europäischen Partnern eine Führungsrolle übernehmen. Wir stehen zum Aufbau der deutschen Brigade in Litauen an der NATO-Ostflanke und brauchen eine enge Kooperation in Bereichen wie Cyberabwehr, Logistik und grenzübergreifendem Katastrophenschutz. Nur so können wir unsere Widerstandsfähigkeit stärken und unsere Freiheit sowie die der Ukraine langfristig sichern. Klar ist: Die Ukraine kämpft nicht nur für ihre eigene Souveränität, sondern auch für die Sicherheit Europas."

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell