CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Haushalt 2023: CSU-Fraktion gibt grünes Licht für Wirtschafts-Etat

München (ots)

Haushaltswoche im Plenum: Es geht um mehr als 71 Milliarden Euro für 2023. Die CSU-Fraktion beschließt heute den Etat für den Bereich Wirtschaft.

Im Ressort Wirtschaft mit einem Gesamtetat von 1,76 Milliarden Euro setzt die CSU-Fraktion Schwerpunkte im Bereich Erneuerbare Energien. Mit insgesamt 15 Millionen Euro für die Geothermie. Um das Handwerk weiter zu stärken stellt die CSU-Fraktion 60 Millionen Euro für den Meisterbonus zur Verfügung. Hierbei soll ein Anreiz zur beruflichen Weiterbildung zum Meister gegeben werden.

Dazu Kerstin Schreyer, wirtschaftspolitische Sprecherin der CSU-Fraktion und Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses:

"Wir wollen uns im Haushalt um die Kernthemen kümmern, die unsere Betriebe derzeit beschäftigen. Zentral ist hier die Energiepolitik. Daher setzen wir im Haushalt einen deutlichen Schwerpunkt auf kraftvolle Investition in unsere Energiezukunft in Bayern. So haben wir zum Beispiel im Bereich der Geothermie ein riesiges Potenzial, dass wir in den kommenden Jahren heben wollen. Wichtig ist zudem die Förderung unseres Mittelstands und insbesondere die Fachkräfteausbildung. Daher haben wir auch diesen Bereich nochmal gegenüber dem Vorjahr aufgestockt."

Dazu der Berichterstatter für den Bereich Wirtschaft im Haushaltsausschuss Hans Herold:

"Die CSU setzt die kostenlose Meisterfortbildung bereits für dieses Jahr um. Das qualifiziert unsere Beschäftigten, stärkt den Mittelstand und kommt allen Bürgerinnen und Bürgern zu gute. Kompetente Handwerkerinnen und Handwerker sind die Zukunft für unsere Betriebe gerade im ländlichen Raum."

Die Haushaltsberatungen werden heute mit den Ressorts Landwirtschaft und Forsten; Arbeit und Soziales; Inneres; Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Wohnen, Bau, Verkehr, sowie Umwelt und Verbraucherschutz fortgesetzt.

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell