BERLINER MORGENPOST

BERLINER MORGENPOST: Blockieren überzeugt nicht

Leitartikel von Christine Richter

Berlin (ots)

Kaum einer wird bestreiten, dass der Klimaschutz ein wichtiges Thema ist. Mir erschließt sich der Sinn der Aktionstage der "Extinction Rebellion" dennoch nicht. Offiziell, so sagen die Aktivisten, geht es ihnen darum, dass der Klimanotstand in Deutschland ausgerufen wird. Was passiert, wenn die Bundesregierung diesen Notstand tatsächlich erklären würde? Sind wir dann einen Schritt weiter? Und was bleibt nach zwei Tagen Rebellion in Berlin? Junge Menschen, die sich fürs Klima engagieren und Druck auf die Politik machen wollen und offensichtlich gar nicht mitkriegen, dass auch die Grünen-Politiker - siehe die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop - weiter munter um die Welt jetten. Viele Berliner Polizisten, die viele Stunden im Einsatz waren. Und viele Berliner, die lieber überzeugt als blockiert werden wollen.

