BERLINER MORGENPOST

BERLINER MORGENPOST: Albtraum am Bahnsteig

Leitartikel von Jörg Quoos

Berlin (ots)

Um das Sicherheitsgefühl auf Bahnhöfen ist es schon lange - ganz unabhängig von den jüngsten Fällen - nicht gut bestellt. Mehr Präsenz durch die Bundespolizei ist der richtige Weg, um die Sicherheit subjektiv und objektiv zu erhöhen. Und viel wirksamer, als nur auf noch mehr Kameras zu setzen. 5600 Bahnhöfe in Deutschland mit technischen Barrieren zu sichern, scheint da schon verwegener. Aber eigentlich ist es nicht einzusehen, dass Flugreisende sich in hermetisch geschützten Bereichen bewegen, während Bahnreisende ein höheres Risiko tragen müssen. Es wäre ein Anfang, diese Technik bei Neubauten oder Sanierungen verpflichtend einzusetzen. Das Geld wäre dort jedenfalls besser investiert als etwa in teure Mauttechnik für Autobahnen, die nie eingesetzt werden darf.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell