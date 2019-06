BERLINER MORGENPOST

BERLINER MORGENPOST: Psycho-Krieg am Golf

Leitartikel von Michael Backfisch

Berlin (ots)

In jedem Konflikt, in jedem Krieg ist das erste Opfer die Wahrheit. Das gilt auch für den neuesten Zwischenfall am Persischen Golf. Doch egal, ob die vom Iran zerstörte US-Drohne in den Luftraum des Landes eingedrungen ist oder sich über internationalem Gewässer befand: Die Konfrontation zwischen Washington und Teheran verschärft sich. Beide Lager erhöhen ihre Drohkulissen. Es findet ein Psycho-Krieg statt, um das Risiko für die andere Seite nach oben zu treiben. Die Diplomatie hat noch eine letzte Chance. Die Unterzeichnerstaaten des Atomabkommens - die EU-Länder Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie Russland und China - müssten zu einem politischen Herkulesakt ansetzen. Das Ziel kann nur sein, dass sowohl der Iran als auch die USA Zugeständnisse machen.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell