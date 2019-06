BERLINER MORGENPOST

BERLINER MORGENPOST: Wo bleibt die Empörung? Kommentar von Sebastian Geisler

Berlin (ots)

Stellen Sie sich vor: Politische Extremisten greifen einen Reisebus mit Krebspatienten an, schleudern Eier und Farbbeutel auf das Fahrzeug und versetzen die Schwerkranken in Angst und Schrecken. Wie wäre da wohl die Reaktion: Sondersendungen? Empörung politischer Amtsträger? Solidaritätsbekundungen mit den Opfern und Rufe nach Aufklärung der Tat? Könnte man annehmen. Aber die Realität sieht anders aus. Denn der Fall hat sich am Donnerstag in Berlin tatsächlich ereignet. Und die große Empörung bleibt aus. Vielleicht waren es einfach die "falschen" Extremisten, linke nämlich. Sie glaubten, in dem Bus säßen Teilnehmer eines Immobilien-Kongresses. Wo sind angesichts solcher Aktionen die Menschen, die ständig "Haltung zeigen"? Die "gegen Hass und Hetze" sind? Das Schweigen in Berlin dröhnt laut.

