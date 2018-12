Berlin (ots) - Zehntausende Nahverkehrskunden werden am heutigen Sonntag hörbar aufatmen, wenn der Ostkreuz-Umbau zumindest bahntechnisch abgeschlossen wird. Das Ostkreuz präsentiert sich nun als moderner Verkehrsknoten, an dem nicht nur S-Bahnen, sondern auch viele Regionalzüge und möglicherweise schon bald auch ICE-Fernzüge halten. Doch ein, zudem noch immer nicht wirklich fertiger Vorzeige-Bahnhof allein reicht nicht aus, um aus überzeugten Autofahrern zufriedene Bahnkunden zu machen. Das Hauptproblem ist die noch immer ungenügende Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sowohl auf den kurzen wie auch auf den ganz langen Strecken. Ein von Grund auf modernisierter Bahnhof ist ein kleiner, wenn auch wichtiger Stein in einem Gesamtangebot, das bisher noch nicht vollends überzeugt.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell