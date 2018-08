Berlin (ots) - Kurzform: Der Senat muss jetzt entscheiden, was für eine Stadt Berlin künftig sein soll. Wenn auch die produzierende Wirtschaft weiter Teil des urbanen Lebensgefühls bleiben soll, muss die Politik dafür die Weichen stellen. Dabei gibt es erste richtige Ansätze, wie mit einem landeseigenen Fonds Flächen zu kaufen und für Firmen zu erschließen. Doch den Großteil des Weges muss die rot-rot-grüne Koalition noch gehen. Berlins Wachstum wird anhalten. Die Politik ist am Zug, vor allem der Wirtschaft dafür den besten Rahmen zu bieten.

Der vollständige Kommentar: Berlin, die deutsche Boomtown: Bereits im vierten Jahr in Folge wächst die Wirtschaft der deutschen Hauptstadt stärker als der Bundesdurchschnitt. Das ist eine gute Nachricht. Denn die Zahlen sind auch Beleg dafür, welch berauschenden Aufholprozess die Stadt hinter sich hat. Berlin stand einmal für viele Arbeitslose, wenig Perspektiven sowie zahllose Brachen und Baulücken. Heute ist die Stadt ein Ort für Gründer, die aus guten Ideen lohnende Geschäftsmodelle entwickeln, ein Zentrum der Digitalwirtschaft und Sehnsuchtsort für Talente aus aller Welt, die hier auf den nächsten Karriereschritt hoffen. Doch der Erfolg bringt auch Schattenseiten mit sich. Alteingesessene Berliner werden aus ihren Kiezen verdrängt, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können. Zudem werden zu wenige neue Wohnungen gebaut. Deswegen finden längst nicht mehr alle Menschen, die in die Stadt kommen, auch eine Bleibe. Weil das Gerangel um Bauflächen groß ist, bekommen allerdings auch Unternehmen Probleme. An einen Umzug ist für Firmen kaum noch zu denken. Erweiterungsmöglichkeiten sind ebenso knapp. Es gibt Betriebe, die haben Berlin deswegen bereits den Rücken gekehrt. Für einige Branchen stellt sich zudem die Frage, ob sie überhaupt noch in der Stadt erwünscht sind. Der Senat muss jetzt auch entscheiden, was für eine Stadt Berlin künftig sein soll. Wenn auch die produzierende Wirtschaft weiter Teil des urbanen Lebensgefühls bleiben soll, muss die Politik dafür die Weichen stellen. Dabei gibt es erste richtige Ansätze, wie mit einem landeseigenen Fonds Flächen zu kaufen und für Firmen zu erschließen. Doch den Großteil des Weges muss die rot-rot-grüne Koalition noch gehen. Berlins Wachstum wird anhalten. Die Politik ist am Zug, vor allem der Wirtschaft dafür den besten Rahmen zu bieten.

