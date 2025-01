Metzgerei Böbel

Politisches Farbenspiel auf dem Grill

Wählen an Urne und Wursttheke

Bild-Infos

Download

Georgensmünd-Rittersbach (ots)

"Chef, können wir nicht mal ne Bratwurstwahl machen?"

Mit der flapsigen Bemerkung von Alex fing alles an. Am Morgen nach dem Koalitionsaus war Neuwahl schließlich in aller Munde.

Ein paar Sprüche hin und her - fertig war die BRATWURSTausWAHL.

Die Umsetzung war diffiziler - jetzt steht der Wahlzettel, pardon die Wahltheke. Vor Ort im fränkischen Rittersbach und im Webshop kann der Kunde auswählen:

Bratwurst in den Farben schwarz-blau-rot-grün-lila-gelb-pink. Angelehnt an die Parteifarben. Die Größe der Würste richtet sich dabei nach dem jeweiligen Umfragewerten der dazugehörigen Parteien.

Genau wie jede Partei ein anderes Programm hat, hat jede Wurst einen anderen Geschmack. Bedingt durch Fleischauswahl und passender Würzung. So ist z.B. schwarz aus Schweinefleisch und Mohn, grün aus Hähnchenfleisch mit Kräutern, gelb mit Pute und Curry sowie rot aus Rindfleisch mit Dry-Aged-Beef.

Diese Varianten waren am Einfachsten zu entwickeln.

Herausfordernder waren die Farben pink, lila und blau. Sodass die Unterschiede deutlich wahrnehmbar sind - geschmacklich wie optisch.

Lange wurde getüftelt und Würste in Kleinstmengen hergestellt.

Die Wurstküche war dabei Probierküche. Zerkleinern, mischen, würzen, zubereiten, diskutieren, beurteilen, ...

Politische Diskussionen angeregt

Dabei gab es nicht nur fachlichen Meinungsaustausch, sondern auch politischen à la: "Sollen wir wirklich ne Blaue machen?", "Muss Grün sein?", "Was bringt lila oder pink?".

Es wurde kontrovers und engagiert diskutiert. Und letztendlich gewählt.

Und genau das ist auch die Intention hinter diesem kreativen Wurstsortiment: Zu politischen Diskussionen beim gemeinsamen Grillen anregen. Dazu gibt es jetzt die Würste zu kaufen: Je Farbe im 2er-Paket und als Hochrechnung (alle Sorten je ein Stück) im Laden vor Ort und online auf www.umdieWurst.de

Claus Böbel zur Idee: "Mit diesen Würsten will ich auf originelle Art zur Wahl aufrufen. Bewusst wählen ist wichtig. Das gilt an der Wursttheke übrigens auch", fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Original-Content von: Metzgerei Böbel, übermittelt durch news aktuell