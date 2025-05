Günstig und garantiert: Shell Recharge e-Deal bietet Vorteilstarif für E-Autofahrer

Köln-Godorf, Wesseling (ots) - - NRW-Ministerin Mona Neubaur würdigt wichtigen Schritt auf dem Weg zu weniger CO2-Emissionen und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit im Shell Energy and Chemicals Park Rheinland - Neue Grundöldestillation soll 2028 in Betrieb gehen - Erhebliche Investitionen in die Zukunft des Standorts im Rheinischen Revier Mit dem Ende der ...

