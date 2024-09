WeberHaus GmbH & Co. KG

Modernes Wohnen für jede Lebensphase: Der Bungalow als zukunftssicheres Eigenheim/ Wohnen auf einer Ebene: Ideal für Familien und das Alter

Rheinau-Linx

Der Bungalow steht für ein Wohnkonzept, das nicht nur stilvoll, sondern auch überaus praktisch ist. Mit großzügigen Räumen, fließenden Übergängen und einer modernen Architektur bietet er ein Höchstmaß an Wohnkomfort und Lebensqualität auf einer Ebene. Dieses Konzept des barrierearmen Wohnens eignet sich perfekt für alle Lebensphasen - ob für junge Familien, Singles, Paare oder ältere Menschen. WeberHaus, einer der führenden Fertighaushersteller in Deutschland, setzt dabei auf eine nachhaltige und ökologische Holzbauweise, die höchsten Ansprüchen an Design, Funktionalität und Umweltfreundlichkeit gerecht wird.

Der Bungalow ist die ideale Wahl für Menschen, die Wert auf komfortables und barrierearmes Wohnen legen. Familien profitieren von einem übersichtlichen Grundriss, der den Alltag erleichtert: Der ebenerdige Eingangsbereich ermöglicht das bequeme Erreichen aller Räume, während die offene Bauweise ohne Treppen und Schwellen die Unfallgefahr für Kleinkinder minimiert. Für ältere Menschen oder Personen mit körperlichen Einschränkungen bietet ein Bungalow die Möglichkeit, bis ins hohe Alter selbstbestimmt im eigenen Zuhause zu leben, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.

Welche Größe sollte ein Bungalow und das Grundstück haben?

Die Größe eines Bungalows hängt von den individuellen Bedürfnissen seiner Bewohner ab. Kleine Bungalows mit einer Wohnfläche von etwa 50 bis 90 Quadratmetern eignen sich hervorragend für Singles oder Paare. Familien oder Menschen, die mehr Platz benötigen, können auf Bungalows mit einer Wohnfläche von 100 Quadratmetern oder mehr zurückgreifen. Dabei sollte auch das Grundstück großzügig bemessen sein, um ausreichend Raum für einen Garten oder eine Terrasse zu bieten und so die Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich zu betonen. Ein Grundstück von mindestens 500 bis 700 Quadratmetern ermöglicht es, den Bungalow harmonisch in die Umgebung zu integrieren und gleichzeitig Privatsphäre zu wahren. Bei jedem Grundstück gilt, dass nur ein bestimmter Teil der Fläche bebaut werden darf. Wie groß diese Fläche ist, regelt die jeweilige Baunutzungsverordnung. Dabei gibt die sogenannte Grundflächenzahl an, wie viel Prozent der Grundfläche zur Bebauung genutzt werden dürfen. Neben der Fläche für das Haus müssen zur Baufläche auch die Einfahrt, Garage und Terrasse hinzugezählt werden.

Moderne Bungalows - Baureihe oder freie Planung

Bungalows bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, sowohl als vorgeplantes Hauskonzept als auch als individuell gestaltetes Architektenhaus. Bei WeberHaus gibt es eine breite Palette an Baureihen-Bungalows, die sich in der Wohnfläche, Raumaufteilung oder Dachform unterscheiden. Bauherren profitieren von den Vorteilen sparsamer und förderfähiger Bungalows in Fertigbauweise. Für diejenigen, die ein besonders individuelles Wohnkonzept suchen oder deren Grundstück besondere Anforderungen stellt, besteht die Möglichkeit, einen frei geplanten Bungalow als Architektenhaus zu realisieren. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, vom Minihaus-Konzept bis hin zu luxuriösen Ausführungen. Eine enge Zusammenarbeit mit Bauberatern stellt sicher, dass der Bungalow genau auf die persönlichen Bedürfnisse und Vorstellungen abgestimmt wird.

Egal ob Baureihe oder freigeplanter Bungalow, Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung und dem umfassenden Know-how des Fertighausherstellers, der ihnen von der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe zur Seite steht. Die Vorfertigung in den eigenen Werkshallen gewährleistet höchste Präzision und Planungssicherheit, sodass der Traum vom Eigenheim ohne böse Überraschungen Wirklichkeit wird.

Nachhaltigkeit trifft auf innovative Bauweise

Bei WeberHaus stehen Nachhaltigkeit und Qualität im Mittelpunkt. Die Bungalows werden in umweltfreundlicher Holzbauweise gefertigt, die nicht nur ökologisch vorteilhaft ist, sondern auch hervorragende Dämmeigenschaften bietet. Die Basis für ein gesünderes Wohnklima und einen geringen Energieverbrauch bildet die Gebäudehülle ÖvoNatur Therm, die bei allen Weber-Häusern Standard ist. Das hohe Maß an Wohngesundheit wird durch die Zertifizierungen von drei unabhängigen Instituten bescheinigt. Doch die Gebäudehülle kann noch mehr: Dank ihrer hervorragenden Dämmwerte schützt sie auch effektiv vor Hitze, Kälte und Lärm. Die Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen und die Integration moderner Technologien wie Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen machen den Bungalow zu einem zukunftsfähigen Wohnkonzept, das den ökologischen Fußabdruck minimiert.

