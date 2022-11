Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Deutscher Sachbuchpreis 2023: Das ist die Jury

Preisverleihung am 1. Juni 2023 in der Hamburger Elbphilharmonie

Die Jury für den Deutschen Sachbuchpreis 2023 steht fest. Die Akademie Deutscher Sachbuchpreis hat diese sieben Expert*innen aus der Sachbuchkritik, dem Journalismus, der Wissenschaft und dem Buchhandel in die Jury berufen:

Julika Griem (Kulturwissenschaftliches Institut Essen)

(Kulturwissenschaftliches Institut Essen) Stefan Koldehoff (Deutschlandfunk)

(Deutschlandfunk) Michael Lemling (Buchhandlung Lehmkuhl)

(Buchhandlung Lehmkuhl) Markus Rex (Alfred-Wegener-Institut)

(Alfred-Wegener-Institut) Jeanne Rubner (Technische Universität München)

(Technische Universität München) Adam Soboczynski (Die ZEIT)

(Die ZEIT) Mirjam Zadoff (NS-Dokumentationszentrum München)

Die Jurymitglieder entscheiden, wer den Deutschen Sachbuchpreis 2023 erhält. In ihrer ersten gemeinsamen Sitzung ernennen die Jurymitglieder ihren oder ihre Sprecher*in. Die Akademie Deutscher Sachbuchpreis entscheidet jedes Jahr neu über die Jury. Eine mehrmalige Jurymitgliedschaft ist möglich.

Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergibt die mit insgesamt 42.500 Euro dotierte Auszeichnung an ein herausragendes, in deutscher Sprache verfasstes Sachbuch, das Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt. Der oder die Preisträger*in erhält 25.000 Euro, die sieben Nominierten erhalten je 2.500 Euro. Die Preisverleihung findet am 1. Juni 2023 im Kleinen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg statt.

Das Sachbuch des Jahres wird in zwei Auswahlstufen ermittelt. Die Jury stellt eine acht Titel umfassende Nominierungsliste zusammen, die sie am 18. April 2023 bekanntgibt. Aus dieser Auswahl ermitteln die Juror*innen das Sachbuch des Jahres. Erst am Abend der Preisverleihung erfahren die acht Autor*innen, wer von ihnen den Deutschen Sachbuchpreis erhält.

Hauptförderer des Preises ist die Deutsche Bank Stiftung, außerdem unterstützen die Stadt Hamburg und die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius die Auszeichnung.

Mehr Informationen unter: www.deutscher-sachbuchpreis.de

