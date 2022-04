Deutscher Sachbuchpreis 2022: Diese acht Sachbücher sind nominiert

Frankfurt am Main (ots) - Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz reichen Sachbücher ein / Tania Martini ist Sprecherin der Jury / Preisverleihung am 30. Mai 2022 im Humboldt Forum im Berliner Schloss 130 deutschsprachige Verlage haben insgesamt 205 Titel für den Deutschen Sachbuchpreis 2022 eingereicht. 112 Verlage haben ihren Sitz in Deutschland, elf ...

