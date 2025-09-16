Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland

Scheidung und Finanzen: Neues Service-Paket in schwieriger Situation

Canada Life informiert, berät und begleitet zum Versorgungsausgleich

Köln (ots)

Informations- und Beratungsangebote zum Versorgungsausgleich

Workshops für Makler

Informationsseiten für Makler und Kunden im Canada Life-Web

Kontaktmöglichkeit für weiterführende Beratung

Im Jahr 2024 wurden laut Statista in Deutschland fast 3 von 10 Ehen geschieden, der Trend ist stabil. Endet eine Ehe oder Lebensgemeinschaft, müssen die Betroffenen viele Entscheidungen treffen - unter anderem auch zur Altersvorsorge. Damit sie während einer Scheidung alle Optionen abwägen und ihre Ansprüche bestmöglich ausschöpfen können, hat der Lebensversicherer Canada Life zum Thema Versorgungsausgleich ein Paket mit kostenlosen beratenden Angeboten entwickelt.

Wichtig für die Rente: Ausgleich der Ansprüche

Bei einer Scheidung werden im sogenannten Versorgungsausgleich die angesparte Altersvorsorge und die Rentenansprüche auf gesetzlichem Wege aufgeteilt. Da viele Ehepartner, meistens Frauen, in Ehen Care-Arbeit leisten und deshalb Karrierepausen nehmen oder in Teilzeit arbeiten, haben sie oft geringere Rentenansprüche. Der Versorgungsausgleich soll dieses Ungleichgewicht verkleinern. Der so erzielte Ausgleichswert wird im Rahmen des gesetzlichen Verfahrens neu angelegt.

Eine von Canada Life beauftragte repräsentative Umfrage von Civey zeigte kürzlich, dass Paaren während einer Scheidung oft der fachmännische Beistand zu finanziellen Fragen fehlt. Daher dürfte vielen Betroffenen noch nicht bekannt sein, dass eine passgenaue Beratung zu einem alternativen Investment des Ausgleichswerts eine höhere Rente bewirken kann.

Angebote für Makler und Kunden: Canada Life informiert und begleitet

Auf der Canada Life-Website finden sowohl Makler als auch Kunden ausführliche Fach-Informationen und Lösungen zum Versorgungsausgleich. Kunden können dabei den Versicherer auch direkt ansprechen. Bei Interesse vermittelt Canada Life dann an geschulte Makler weiter. Makler können sich Fragen zur Umsetzbarkeit unverbindlich mit Hilfe eines besonderen Services beantworten lassen: Sie wenden sich dafür einfach per E-Mail mit dem Betreff "Quickcheck Versorgungsausgleich" an kontakt@canadalife.de. Um in der Maklerschaft auf das Thema aufmerksam zu machen, geben die Experten Markus Zinser, Senior Broker Consultant Canada Life, und Horst Bost, Business Consultant Canada Life, Workshops für Makler zu diesem Thema.

"Unser Ziel ist es, alle Beteiligten für dieses Thema zu sensibilisieren, unverbindlich darüber zu informieren und zu begleiten", fasst Birte Petrick, Canada Life-Expertin berufliche Altersvorsorge und eine der Initiatorinnen des Servicepakets, zusammen. "Die Umfrage zum Thema Scheidung und Finanzen hatte uns gezeigt, dass es zum Versorgungsausgleich eine Informationslücke gibt und viele Betroffene das volle Potenzial deshalb nicht ausschöpfen. Gerade bei einem so sensiblen Thema sollte man sich professionelle Unterstützung suchen und sich darauf verlassen können, dass man eine gute Entscheidung trifft."

Canada Life-Angebote zum Versorgungsausgleich

Die Informations- und Beratungsangebote der Canada Life stellen keine individuelle Rechtsberatung dar. Sie dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Für eine rechtliche und/oder steuerliche Prüfung müssen sich Kunden an eine zugelassene Rechtsanwältin oder einen zugelassenen Rechtsanwalt und/oder eine steuerliche Beraterin oder einen steuerlichen Berater wenden.

Für Kunden:

- Bei mir steht eine Scheidung an | Canada Life 2025

- Ich wurde geschieden | Canada Life 2025

Für Makler:

- Versorgungsausgleich | Canada Life 2025

- Umsetzbarkeits-Service: kontakt@canadalife.de

Über Canada Life

Canada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in Deutschland und bietet einzigartige Produkte wie das Unitised-With-Profits (UWP)-Prinzip und die Grundfähigkeitsversicherung an. Ausgestattet mit einem AA Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000 Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere Innovationen und Verbesserungen wachsen.

Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden.

