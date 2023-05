Saalfelden Leogang Touristik

Season Opening 2023 in der Bikeregion Saalfelden Leogang

Saalfelden Leogang (ots)

Trail-News, Online Bikebonus, Event-Premiere & Naturschutz

Wenn sich im Pinzgau der Schnee in die letzten schattigen Winkel des Steinernen Meers zurückzieht und der Frühling seinen Siegeszug antritt, sind die Shape-Crews in Saalfelden Leogang längst bei der Arbeit. Ihr Ziel: Die Lines & Trails im Epic Bikepark Leogang und die Singletrails der Bike-Region bis zum Opening am 12. Mai 2023 in den gewohnt perfekten Zustand zu bringen. Mit dabei ist für die Saison 2023 erstmals der brandneue AlteSchmiede Trail, der 3,5 Kilometer feinste Singletrail-Action verspricht. Ein weiteres Schmankerl für die Mountainbike-Gäste in Österreichs größter Bike-Region ist der Online Bikebonus, der ein dynamisches Preissystem und das ein oder andere Schnäppchen bei entsprechend früher Buchung verspricht. Die Austragung des Mountainbike-Weltcups in den Disziplinen Cross-Country (XCO & XCC), Downhill und erstmals Enduro setzt die Region Saalfelden Leogang als „Superevent” in den Kalender der neu formierten UCI Mountain Bike World Series.

Pures Mountainbike-Vergnügen auf dem AlteSchmiede TrailGeöffnet ab voraussichtlich Ende Juli begeistert der brandneue AlteSchmiede Singletrail über ca. 3,5 Kilometern mit herrlichen Ausblicken auf das imposante Massiv der Leoganger Steinberge sowie naturbelassenen Wald- und Almwiesenstücken. Flowige Turns, Northshores und leichte technische Passagen wechseln sich auf dem handgebauten Singletrail gekonnt ab. Zu finden ist der Einstieg des jüngsten Mitglieds der Saalfelden Leogang Singletrail-Familie über den Asitz-Trail Richtung Saalbach Hinterglemm, von dem er nach rund 350 Metern rechts abzweigt – bequem zu erreichen über die Asitz- oder Steinbergbahn. Wer’s im Anschluss etwas ruppiger braucht, kann über die Forststraße am Ende des AlteSchmiede Trails den anspruchsvollen Matzalm-Trail erreichen.

Online Bikebonus verspricht günstigere Bike-Tickets dank dynamischem PreissystemFür früh entschlossene Bikepark Leogang BesucherInnen bietet der Online Bikebonus ab Sommer 2023 die Möglichkeit sich sowohl Tages- als auch Mehrtagestickets frühzeitig zu einem günstigeren Preis zu sichern. Während online also ein dynamisches Preissystem existiert, gelten an den Seilbahnkassen vor Ort fixe Preise. Das Bike-Ticket garantiert die uneingeschränkte Nutzung aller jeweils betriebenen Seilbahnen in Saalfelden Leogang, Saalbach Hinterglemm und Fieberbrunn.

Nachhaltigkeit und Naturschutz: „Clean the Trail Days” und „Roll Off statt Tear Off”Wie wichtig Nachhaltigkeit und Naturschutz in Saalfelden Leogang sind, zeigt sich nicht nur an den minimalinvasiv und ohne schwere Maschinen, sondern in reiner Handarbeit angelegten Trails, sondern in diesem Jahr auch in zwei besonderen Aktionen. Gerade die „Clean the Trail Days” im Epic Bikepark Leogang sollen ein Zeichen setzen für den Natur- und Artenschutz. Gemeinsam mit den Mountainbike-Gästen werden die MitarbeiterInnen der Bikerettung, die Guides der Bikeschulen, sowie die AthletenInnen des Bikeclub Leogang die Trails nach Betriebsende gemeinsam mit der Bike Community säubern. Die „Clean the Trail Days” finden an den drei Terminen 24. Juni, 29. Juli und 19. August statt. Die Partner und Sponsoren des Epic Bikepark Leogang werden die Events mit kleineren Aktionen begleiten.

Ganz im Sinne des Umweltschutzes setzt der Bikepark auch die Aktion „Roll Off statt Tear Off” fort. Mit seinem Partner 100% bietet der Epic Bikepark Leogang an regnerischen Tagen einen Gratis-Film für das Roll-Off System, sowie 20 % Rabatt auf eine neue 100% Brille mit Roll-Off-System von Sport Mitterer – Durchblick ist damit auch bei Schlechtwetter garantiert!

„Superevent” im Rahmen der UCI Mountain Bike World Series von 15.-18. Juni 2023

Nach zwei erfolgreichen Mountainbike-Doppelweltcups 2021 und 2022 in den Disziplinen Cross-Country und Downhill feiert die Region Saalfelden Leogang und der Epic Bikepark Leogang in diesem Jahr eine ganz besondere Premiere: Im Rahmen der neu formierten UCI Mountain Bike World Series kämpft 2023 nicht nur die Weltelite der Cross-Country- und Downhill-FahrerInnen um den Weltcupsieg in Österreichs größter Bike-Region, sondern auch erstmals die Enduro-Rider, die im Epic Bikepark Leogang sowie in Saalbach Hinterglemm ihre WeltcupsiegerInnen ermitteln werden. Die heißbegehrten Tickets für das mehrtägige „Superevent” sind bereits verfügbar und sicherlich bald vergriffen. Schnell sein, lohnt sich!

„Um dem enormen Zulauf und dem positiven Feedback unserer Bike-Gäste weiter gerecht zu werden, haben wir erneut in Bike-Infrastruktur sowie attraktive Angebote für treue Gäste investiert. So freuen wir uns vor allem auf die Eröffnung des neuen AlteSchmiede Trails für die zweite Hälfte der Saison. Event-Highlight wird in 2023 sicherlich das Superevent UCI Mountain Bike World Series sein.“ – Kornel Grundner, Geschäftsführer Leoganger Bergbahnen

UCI Mountain Bike World Series

15.-18. Juni 2023

Superevent im Bikepark Leogang!

MTB Worldcup im Cross Country Olympic, Short Track, Downhill, Enduro, E-Enduro

+ Sideevents, Expo Area und Partys

Datum: 15.06.2023

Ort: Leogang, Österreich

Url: http://www.mtb-weltcup.at

Über die Bikeregion Saalfelden Leogang www.saalfelden-leogang.com

Original-Content von: Saalfelden Leogang Touristik, übermittelt durch news aktuell