Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V.

Sicherheit und Geborgenheit zuhause

Am 20. März ist Rollladen- und Sonnenschutztag

Bonn (ots)

Wenn es um das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus geht, denken viele Menschen nicht unbedingt zuerst an Rollläden, Markisen und Co. Der kommende Rollladen- und Sonnenschutztag (R+S-Tag) am 20. März 2025 soll das ändern. Er steht unter dem Motto: "Sonnenschutz: Wir machen das!"

"Viele wissen nicht, wie sehr Rollladen- und Sonnenschutz-Fachbetriebe (R+S Fachbetriebe) dazu beitragen, das Zuhause sicher und komfortabel zu machen. Sie sorgen auch dafür, dass sich Balkon- und Terrassenbesitzer jederzeit eine kleine Auszeit vom anstrengenden Alltag nehmen können", sagt Ingo Plück, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Rollladen + Sonnenschutz (BVRS). Sonnenschutzprodukte wie Markisen, Sonnensegel und Terrassenüberdachungen sind Multitalente, die Balkone und Terrassen zum privaten Rückzugsort machen. Ihr Schatten macht den Aufenthalt im Freien erst richtig angenehm. So bleibt es dort für die Hausbewohner an besonders heißen Tagen angenehm kühl.

Entspannende Wohlfühloase

Die richtige Atmosphäre zum Entspannen lässt sich mit bequemen Terrassenmöbeln, Kissen und Decken, Pflanzen und Dekorationsartikel verstärken. So wird der neue Lieblingsplatz im Freien zur Wohlfühloase, die sich jederzeit mit wenigen Schritten erreichen lässt - ideal, um in Ruhe ein Buch zu lesen oder einfach mal durchzuatmen. Nach getaner Arbeit und an freien Tagen kann dort die ganze Familie entspannen, und auch Besucher fühlen sich willkommen. Besonders komfortabel ist es, wenn der Sonnenschutz dank moderner Technik automatisch auf Wetteränderungen reagiert oder per App gesteuert werden kann.

Für ein sicheres Zuhause

Sonnenschutzprodukte sorgen nicht nur für angenehmes Wohnen. So bieten zum Beispiel Rollläden nicht nur Sichtschutz, sondern schützen das Zuhause auch vor Eindringlingen. Sind sie von einem R+S-Fachbetrieb einbruchhemmend ausgeführt worden, können sich die Bewohner zuhause stets sicher und geborgen fühlen - getreu dem Motto des Rollladen- und Sonnenschutztags: "Sonnenschutz: Wir machen das!"

Weitere Informationen gibt es auf dem Rollladen- und Sonnenschutzportal unter www.rollladen-sonnenschutz.de oder beim Informationsbüro Rollladen + Sonnenschutz unter 0228-95210-500.

Original-Content von: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V., übermittelt durch news aktuell