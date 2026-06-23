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Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V.

Doppelt sparen mit Sonnenenergie: Photovoltaik und Solarthermie auf der Betonfertiggarage

Bonn (ots)

Das Garagendach als Energiequelle

Wer eine Betonfertiggarage besitzt, verfügt häufig über eine geeignete Grundlage für eine Solaranlage - zur Stromerzeugung mittels Photovoltaik oder zur Warmwasserbereitung durch Solarthermie. Beide Technologien können dazu beitragen, Energiekosten zu senken und die Abhängigkeit von Preisschwankungen am Strom- und Wärmemarkt zu verringern.

Viele Betonfertiggaragen werden mit einer vorgesehenen Dachlast von mindestens 1,5 kN/qm angeboten. Dieser Wert umfasst in der Regel Eigengewicht, Schnee- und Verkehrslasten und kann - je nach Auslegung - die Installation einer PV- oder Solarthermieanlage ermöglichen. Ob und in welchem Umfang eine zusätzliche Anlage zulässig ist, muss im Einzelfall anhand der Statik der jeweiligen Garage und der geplanten Anlagenausführung geprüft werden.

Statische Eignung und praktische Vorteile

Bei gemauerten Garagen ist die Tragfähigkeit des Dachs meist individuell durch eine fachkundige Person zu beurteilen. Bei Betonfertiggaragen erleichtern herstellerseitige Standardstatiken die Prüfung. "Die Betonfertiggaragen unserer Hersteller sind typischerweise für bestimmte Dachlasten - häufig mindestens 1,5 kN/qm - bemessen", erklärt Martin Heimrich von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. "Ob eine konkrete Solaranlage zulässig ist, sollte immer mit Blick auf die Statik und die geplante Unterkonstruktion geprüft werden."

Das übliche Flachdach eignet sich gut für aufgeständerte Montagesysteme. Je nach statischer und konstruktiver Situation sind Lösungen möglich, bei denen die Dachabdichtung nicht durchdrungen wird und die Entwässerung erhalten bleibt. Die begrenzte Fläche eines Garagendachs lässt zwar nur eine begrenzte Zahl an PV-Modulen zu, kann aber einen Teil des Haushaltsstroms und - in Kombination mit einer Wallbox - das Laden eines Elektrofahrzeugs unterstützen. Eine Solarthermieanlage kann die PV-Anlage ergänzen oder eine Alternative darstellen, etwa zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung.

Förderung und Fazit

Für Photovoltaik- und Solarthermieanlagen kommen - je nach Anwendungsfall, Gebäudesituation und Antragsteller - unterschiedliche Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten in Betracht. Dazu zählen insbesondere zinsgünstige Kredite wie das KfW-Programm "Erneuerbare Energien - Standard" (270) sowie gegebenenfalls weitere Förderungen im Rahmen aktueller Bundes-, Landes- oder Kommunalprogramme. Auch steuerliche Regelungen können bei privaten PV-Anlagen relevant sein. Da Förderbedingungen und Voraussetzungen sich ändern können, sollte der aktuelle Stand vor einer Investitionsentscheidung stets individuell geprüft werden.

Die Betonfertiggarage ist mehr als ein Unterstellplatz: Wird das Flachdach im Rahmen der statischen Möglichkeiten für eine Solaranlage genutzt, kann dies dazu beitragen, Energiekosten dauerhaft zu senken und Fördermittel zu nutzen. Wer neu baut oder eine Bestandsgarage nachrüstet, sollte diese Option frühzeitig mit Garagenhersteller, Fachplanern und ausführenden Betrieben besprechen.

Weitere Informationen finden Sie direkt bei der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. unter www.betonfertiggaragen.de

Pressekontakt:

S/O/G GmbH
Mathieu Lecomte
+49 541 35848-15
ml@s-o-g.com

Original-Content von: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V., übermittelt durch news aktuell

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