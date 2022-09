Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V.

Ein kleines Stückchen Sicherheit in stürmischen Zeiten: Die Betonfertiggarage bietet Schutz vor Unwetter, Feuer und hohen Preisen

Bonn (ots)

Zurzeit jagt eine Horrormeldung die nächste, und das Gefühl von Unsicherheit dringt bis ins kleinste Detail unseres Alltags vor. Da kann man nicht noch mehr Unwägbarkeiten gebrauchen. Zum Glück gibt es auch Dinge, die beständig bleiben und Sicherheit bieten - beim Material und bei den Kosten.

Baustoff Beton: Schutz vor Feuer und Sturm

Beton hat viele Vorzüge. Zum Beispiel ist er hoch belastbar, langlebig und stabil. Das macht ihn zu einem wesentlichen Bestandteil des Brandschutzes bei privaten und öffentlichen Gebäuden. "Die natürlichen physikalischen Eigenschaften des Baustoffs Beton puffern auch extreme Temperaturen und sorgen - im Gegensatz zu Holzcarports - dafür, dass ein Brand meist nicht auf umliegende Gebäude übergreifen kann", erklärt Martin Heimrich von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen. "Die Betonfertigarage ist gerade im Vergleich zu einer Garage in Leichtbauweise so unverwüstlich, dass selbst bei Sturm umherwirbelnde Äste und Ziegel oder große Hagelkörner die Außenwände der Garage nicht beschädigen können. Mal ganz abgesehen davon, dass dem in der Garage abgestellten Fahrzeug oder anderen Dingen nichts passieren kann".

Geschützt geparkt - von der Versicherung belohnt

Das honorieren auch die Versicherungen, die wegen des geringen Gefahrenpotenzials durch äußere Einflüsse oft einen "Garagenrabatt" gewähren. Außerhalb dieser sicheren Zone werden ab Windstärke 8 unmittelbare Sturmschäden an geparkten oder fahrenden Autos, zum Beispiel durch herabstürzende Dachziegel oder Äste, sowie Hagelschäden durch die Teilkaskoversicherung abgedeckt. Die Vollkaskoversicherung übernimmt mittelbare Sturmschäden, also selbstverursachte Unfälle wie die Kollision mit einem bereits umgestürzten Baum. Allerdings greift die Vollkasko auch bei Windstärken unter 8, wenn das Fahrzeug von einem herabstürzenden Ast beschädigt wird, der bereits morsch war.

Betonfertiggaragen: günstiger als gemauert

"Sicherheit und Stabilität müssen nicht teuer sein", so Heimrich. "Betonfertiggaragen sind durch ihre industrielle Herstellung in der Anschaffung wesentlich günstiger als gemauerte und haben einen sehr geringen Koordinationsaufwand. Denn statt in aufwändiger Handarbeit Stein auf Stein und mit bis zu 13 Gewerken zu bauen, kommt bei der Betonfertiggarage ein maschinen- und anlagengestützter Produktionsprozess mit Hilfe modernster Schalungsanlagen zum Einsatz - mit nur einem Ansprechpartner. Darüber hinaus können die Betonfertiggaragenhersteller durch den Einkauf größerer Mengen Preisvorteile erzielen, die sie an die Käufer weitergeben. Da sparen die Garagenbesitzer bares Geld, das sie im Moment an anderer Stelle dringend benötigen."

Mehr Informationen direkt bei der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. unter www.betonfertiggaragen.de

Original-Content von: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V., übermittelt durch news aktuell