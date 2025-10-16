Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Dauernd erkältet? Vielleicht essen Sie zu viel Salz...

In vielen Lebensmitteln und sogar in manchen Mineralwassern - überall steckt Salz

Nachwürzen schadet daher häufig Organen und Knochen

Baierbrunn (ots)

Salz steckt in vielen Lebensmitteln wie Brot und Fertigprodukten, aber auch in manchen Mineralwassern. Eine Vollkorndoppelschnitte mit Gouda und Essiggurke mit einem Glas Wasser decken allein schon gut ein Drittel der empfohlenen Tagesmenge. Diese überschreiten viele. Zu diesem Fazit kommt das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".

Maximale Grenze: 6 Gramm Speisesalz pro Tag

Speisesalz besteht vor allem aus Natriumchlorid (NaCl). Ratsam sind maximal 6 Gramm Speisesalz pro Tag auf Essen und Trinken verteilt - das entspricht etwa einem Teelöffel. Das empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Zu viel Speisesalz bedeutet viel Natriumchlorid im Körper, was zu Wassereinlagerungen führen kann und Nieren und Darm, Knochen, Herz und Blutgefäße schädigen kann. So wirkt sich Natrium auf das Mikrobiom im Darm, also auf das Zusammenspiel der Bakterien, aus, was das Immunsystem beeinträchtigen kann. Zudem baut der Körper bei hohem Salzkonsum Kalzium in den Knochen ab, wodurch diese geschwächt werden.

Ist Salz aus dem Himalaya besser?

Dieser negative Einfluss lässt sich auch durch Salz aus dem Himalaja nicht verbessern. Was schön aussieht, ist laut Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" meist nur teurer. Zudem fehlt oft Jod, das Schilddrüse, Nerven, Hirn und Knochen brauchen.

