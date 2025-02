Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Sängerin Claudia Jung: "Die Zeit ist schnelllebiger geworden, erst recht in unserer Branche"

Die Schlagersängerin im Interview mit der "Apotheken Umschau"

Schlagersängerin Claudia Jung feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum - und blickt im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" zurück: "Ich kann es selbst noch gar nicht richtig fassen, die Zeit ist wie im Flug vergangen." Trotzdem, sagt Claudia Jung, habe sich in der Schlagerbranche in dieser Zeit auch vieles verändert: "Die Zeit ist immer schnelllebiger geworden, erst recht in unserer Branche, allein durch die Veränderung der Technik. Viele haben nicht mal mehr einen CD-Spieler im Auto, die meisten streamen nur noch."

Und das hat Folgen für die Musikindustrie, meint die Sängerin: "Das Interesse der Musikfirmen, Karrieren aufzubauen, hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Die Plattenfirmen veröffentlichen heute einen Song und können ihn in Nullkommanix über die ganze Welt verbreiten und Geld einstreichen, ohne selbst groß zu investieren. Auf der Strecke bleiben diejenigen, die die eigentliche Arbeit machen, etwa die Komponisten, die Texter oder die Musiker. Songs müssen heute von Anfang an zünden. Und falls sie es nicht tun, haben die Plattenfirmen an jedem Finger zehn neue Talente, die sie im Zweifel verheizen können."

Sie hat es geschafft, trotzdem zu bestehen und feiert das mit einer eigenen Tournee. Im Interview verrät Claudia Jung ihr Erfolgsrezept: "Man muss sich die Erfolge erarbeiten, Stück für Stück und Jahr für Jahr. Die Fanbasis muss wachsen. Es ist wichtig, dass man hinter den Songs steht, man darf sich nichts überstülpen lassen. Du musst authentisch und glaubwürdig sein. Das ist das Wichtigste! Ich glaube, die Leute spüren bei mir: Ich lebe das! Das ist mein Ding."

