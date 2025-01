Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Pause von der Insulinpumpe: Das sollten Sie beachten

Baierbrunn (ots)

Kann man die Insulinpumpe vorübergehend ablegen? Ja, vorausgesetzt, man beachtet einige wichtige Dinge. Welche das sind, zeigt die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber":

- Kurzzeitig: Für eine halbe bis eine Stunde können Sie die Pumpe meist ablegen, ohne mit Insulin zu überbrücken (etwa zum Duschen). Bei mehrstündiger Pause gilt: alle ein bis zwei Stunden Zucker kontrollieren. Zur Korrektur erhöhter Werte die gewohnte Menge schnell wirkendes Insulin spritzen - per Pen oder U100-Einmalspritze (100 Einheiten pro Milliliter). Oder Pumpe kurz wieder ankoppeln und Insulin abrufen. Nie die durch die Pumpenpause verpasste Basalrate bereits vor Ablegen der Pumpe als Bolus abrufen!

- Ein ganzer Tag: Möchten Sie die Pumpe für zehn bis zwölf Stunden ablegen, spritzen Sie direkt davor lang wirkendes Insulin. Geeignet sind vor allem die Basalinsuline Detemir und Glargin. Art und Dosis mit dem Diabetesteam absprechen! Je nach Aktivität Dosis anpassen und mindestens alle zwei Stunden Zucker kontrollieren. Zur Korrektur erhöhter Werte und zum Essen kurz wirkendes Insulin geben. Nach Wiederanlegen der Pumpe können sich noch wirkendes Basalinsulin und Pumpenbasalrate überlappen. Unterzucker droht. Daher auch in den ersten Stunden nach Wiederanlegen öfter messen. Alternative zum Umstieg auf Basalinsulin: Pumpe nur zum Baden abkoppeln, solange im Schatten geschützt vor Sand und Schmutz lagern - oder wasserdichte Patchpumpe nutzen.

- Längere Zeit: Bei längerer Pumpenpause von mehreren Tagen bis Wochen schon vorab zur intensivierten Insulintherapie (ICT) wechseln. Dabei spritzen Sie zum Essen kurz wirkendes Insulin. Und meist ein oder zweimal täglich Basalinsulin. Vorgehen immer mit dem Diabetesteam abstimmen! Bei einmal täglicher Basal-Injektion können Sie sich an der Dosis orientieren, die Ihrer Gesamt-Basalrate entspricht. Bei zweimal täglicher Injektion an der Menge, die Sie im jeweiligen Zeitraum als Basalrate brauchen. Je nach geplanter Aktivität Dosis anpassen. Durch die Spritzentherapie kann der Insulinbedarf etwas steigen. Starten Sie mit den gewohnten BE- und Korrekturfaktoren. Wenn nötig, diese und Basalinsulindosis anpassen. In den ersten Tagen öfter messen. Auch nachts zwischen zwei und vier Uhr.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 1/2025

